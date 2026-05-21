把遊戲神裝具現化？OMEGA打破虛實界線 想當007這邊集合了

從諜報小說改編為電影並暢銷至今的007，又以男主角James Bond在電影中頻繁配戴的歐米茄（OMEGA）腕表廣為人知。OMEGA今日宣布與電玩遊戲《007：First Light》合作，除了在遊戲中設計發表一只海馬系列潛水300米計時碼表「007：First Light」，同時推出實體表款，讓玩家、收藏家在遊戲或真實中都能盡情感受經典設計的趣味性。

全新電玩遊戲《007：First Light》是由IO Interactive與Amazon MGM Studios合作推出，遊戲中玩家將可探索26歲的James Bond的起源，同時遊戲中出現的海馬系列潛水300米計時碼表還將內建駭客裝置、雷射表帶等功能，成為推進劇情的重要工具。

而從遊戲中虛擬寶物化為真實的OMEGA海馬系列潛水300米計時碼表「007：First Light」腕表則將採用44毫米精鋼、黑色陶瓷面盤，以及搭配上白色琺瑯刻度的拋光黑色陶瓷表圈；其中三點鐘方向的小表盤外圈與中央計時秒針皆運用PVD青銅金點綴，而指針、小時時標則另加以Super-LumiNova螢光塗層，伴隨其配戴者克服現實中的低光源場域、自我挑戰。

全新專屬NATO表帶則延續電影《007：生死交戰》（No Time to Die）中的配色，9900同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊機芯更在精密、性能、抗磁、精準度等面向，全面滿足真實情報員的任務所需。透明底蓋並裝飾以黑色的007：First Light字樣，象徵情報員以乾淨透明的本心、勇往直前。

透明底蓋上並有著007：First Light字樣，出自遊戲名稱。圖／OMEGA提供

OMEGA海馬系列潛水300米計時碼表「007：First Light」，28萬4,000元。圖／OMEGA提供

英國演員Daniel Craig在007系列電影中，同時展現了情報員與OMEGA腕表的活力與蕭灑。圖／翻攝自OMEGA官方網站

除了原廠隨附表帶，消費者可另外選購六款源自遊戲中的NATO表帶，展現色彩與造型的多樣性。圖／OMEGA提供