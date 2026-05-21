有種美叫歷經滄桑 范少勳、許曦文站台Prada 2026秋冬將懷舊進行到底

義大利時尚品牌Prada今日於微風南山專門店上發表2026秋冬新品，本季男裝以Before and Next為核心、女裝則以Inside Prada概念深入品牌本能，將過去的生活細節轉化為「下一刻」的時尚語言，同時邀請范紹勳、小S之女許曦文Elly出席站台。

藝人范少勳身穿深藍修身西裝、深藍長褲與仿舊造型上衣，搭配造型皮帶與黑色皮革造型皮鞋，手中提取一款Buckle納帕皮革手提包；Elly則穿著印花洋裝搭配棉質短褲與刺繡裝飾長襪，配上蝴蝶結裝飾高跟鞋，頸間點綴Eternal Gold三角裝飾項鍊，並手持Galleria燒花工藝手提包，也懷舊、也前衛。

平時多為運動休閒風格的范少勳表示本次的多層次窄版搭配是全新挑戰，並感性分享太太常「共享、他的襯衫，並認為不同人穿著同件衣服也能展現不同的故事感；Elly則分享平時常與妹妹Lily共用衣櫃，並特別推薦手上的Galleria包款的百搭性與多夾層機能，更對襪子上的小花設計愛不釋手。

Prada 2026女裝大量運用1950年代輪廓的小羊毛外套，並結合跳色圍巾營造視覺衝擊。整體輪廓則延續本季男裝修長窄版的基調，長版風衣與西裝不僅修飾身形，更刻意保留被戲稱為「假發霉」的袖口與襯衫汙漬細節。這種仿舊工藝象徵著穿著者曾經生活過的故事感，讓服飾展現出如同從衣櫃深處翻出的歲月回憶。

值得一提的是，貫穿全系列的Devoré燒花工藝是本季最具代表性的技術，像是Elly手中的Galleria手提包即展現此工藝魅力，該技術利用化學染料溶解表層布料，使內層華麗的斷面圖騰或刺繡在行走間若隱若現，呈現出如同蠶食或燒灼後的不規則美感。皮件設計則全面走向柔軟與輕盈，例如經典的Buckle包款捨棄硬挺結構，改以小羊皮製作並結合義大利皮手套縫製工藝，透過重複縫線增加層次，讓使用者如同抱枕般隨性攜帶，將溫柔與風格輕巧提帶。

Prada 2026男裝以Before and Next為主題，以修長輪廓、刻意仿舊的類汗漬效果，呈現懷舊之情。圖／Prada提供

Prada 2026秋冬女裝不僅延續男裝的仿舊感，並更多珠飾、刺繡與斷面圖騰，帶來經典的Prada女裝群像。圖／Prada提供

Prada Eternal Gold項鍊，價格店洽。圖／Prada提供

衣物、包款上的大量半寶石或水晶刺繡，是Prada在Ready to wear成衣上展現宛如訂製服的誠意工藝細節。圖／Prada提供

結合刺繡小花的長襪套，成為Prada 2026秋冬女性魅力的體現。圖／Prada提供

兩截式、錯置的超短小斗篷，同時出現在Prada 2026秋冬男裝與女裝設計上。圖／Prada提供

Prada Galleria燒花工藝手提包，205,000元。圖／Prada提供