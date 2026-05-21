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麵屋武藏「阿薩姆奶茶拉麵」創意上桌 林聰明×美秀集團應援套餐登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵屋武藏本季以「茶」作為主題，針對全台六店各自推出不同口味的茶系拉麵。圖／麵屋武藏提供
麵屋武藏本季以「茶」作為主題，針對全台六店各自推出不同口味的茶系拉麵。圖／麵屋武藏提供

夏日即將到來，日本連鎖拉麵「麵屋武藏」針對信義店推出全新菜單，並新增兩大產品主軸。其中新登場的「野菜雞湯拉麵」以全雞骨長時間熬煮湯底，融合高麗菜等多樣蔬菜展現鮮甜，共有「塩味」與「醬油」兩種版本，適合信義區消費者偏好清爽、低負擔的用餐需求。此外，信義店也因應消費者需求，加入「濃厚沾麵」系列，以W SOUP雙湯頭為基底，融合豚骨與魚介風味，呈現厚實強烈的風格。

麵屋武藏本季以「茶」作為主題，針對全台六店各自推出不同口味的茶系湯底拉麵。神山店推出「阿薩姆奶茶豚骨拉麵」，濃郁茶香融合豚骨油脂，呈現如奶茶般厚實滑順的風味；本店「玄米茶白湯拉麵」則以雞白湯融合玄米茶香，穀物焙炒香氣自然延伸。其他還有光復店「昆布貝出汁煎茶塩味拉麵」、信義店限定「太妃糖茶煮干清湯拉麵」、台中店「濃茶鐵觀音拉麵」，以及高雄武骨店推出的「焙烏龍豆奶豚骨拉麵」，每份270～390元。5月22日至6月18日期間，凡點購「夏季限定麵」，並打卡分享，可獲得「冰涼茶凍」一個。

呼應嘉義出身的「美秀集團」的《AS= =+ 美秀集團十週年演唱會 抵嘉啦》回到嘉義，「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」為粉絲打造一系列聯名主題活動。以團員們喜愛的料理為出發，中正總店推出「狗冠想嘉」聰明套餐，內容由主唱、吉他手狗柏以及鍵盤手冠佑指定，包含招牌沙鍋菜搭配火雞肉飯，以及太陽蛋、經典涼菜茄子、聰明洛梅飲。

另款「錡文抵嘉」聰明套餐則是鼓手鍾錡與貝斯手婷文親自配置，包括沙鍋魚肉、火雞肉飯以及清爽的青苦瓜、聰明洛梅飲，呈現出夏日解膩必嚐的在地層次感。聰明鍋則打造「美秀聯名開鍋套餐」，搭配沙鍋魚薯薯鍋、火雞肉飯、春一支小冰棒，傳達熱血應援動力。

活動期間凡於「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」兩家門市點購美秀聰明聯名套餐，即可獲得聰明魚鬆爆米花、聰明美秀限定酷卡等限量專屬贈品，送完為止。同時中正總店與聰明鍋外均設置應援看板，讓粉絲可以拍照打卡。此外，另有「美秀集團團員臺語報菜名QR Code」、「美秀集團自製回嘉地圖」等活動，讓民眾感受美秀集團與嘉義的熱情。

林聰明沙鍋魚頭中正總店與聰明鍋外，均設置美秀集團應援看板。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭中正總店與聰明鍋外，均設置美秀集團應援看板。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」攜手美秀集團，推出應援款聰明魚鬆爆米花、聰明美秀限定酷卡等限量專屬贈品。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
「林聰明沙鍋魚頭」與「聰明鍋」攜手美秀集團，推出應援款聰明魚鬆爆米花、聰明美秀限定酷卡等限量專屬贈品。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

奶茶 拉麵 林聰明

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