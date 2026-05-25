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品牌整合力寫下新頁：有你共創跨境募資突破 6,500 萬 躋身全台群眾募資史上前八強

聯合新聞網／ 有你共創
(圖 / 有你共創提供－以 il modo AIR 案例，解析精準策略與資源整合如何驅動募資規模化 )
(圖 / 有你共創提供－以 il modo AIR 案例，解析精準策略與資源整合如何驅動募資規模化 )

越過專案數字表象：讓品牌被市場深記的整合力關鍵

跨境品牌進入新市場，最大的挑戰從來不只是「曝光」，而是如何跨越認知的鴻溝。品牌是否能被快速理解？專業人士是否認可其價值？合作夥伴能否看見未來的成長動能？有你共創團隊觀測到，這正是當前操作最常被忽視的斷層：多數品牌不缺「產品力」，缺的是將產品力轉化為「市場語言」、將內容力轉化為「品牌信任」，並最終促成「商務決策」的整合力。以 il modo AIR專案為例，其意義不只在於創造驚人數字，更在於驗證了一套讓品牌被看懂、被記住、被信任的品牌落地法則。

成功的案例不只是結果，而是打造「可被市場理解」的品牌原型

對有你共創（uniicreative）而言，案例的真正價值不在於數字的華麗程度，而在於其背後的邏輯：為什麼它能被接受？如何被有效放大？ il modo AIR專案 不僅僅是募資平台上的單一熱銷品，更是跨境品牌在新市場建立信任與採用意願的具體示範。產品規格是基礎，但真正推動成效的引擎，是品牌如何被重新整理、精準定義，並最終在消費者心中，將模糊的印象「講清楚」。

因此，有你共創（uniicreative）不將品牌經營視為單次行銷，而是放在完整的商業架構中深度佈局。這種能力的核⼼有兩個關鍵：

1.把價值說準，而非把話說大： 不盲目擴張，而是精準對焦。

2.整理判斷順序，而非把訊息做多： 梳理出受眾真正核心的在意點。

這代表對品牌方來說，專案是一次市場理解的建立；對合作夥伴來說，可評估的是將品牌推進成長路徑的「整合判斷力」。

從日本布局到跨境整合，有你共創對品牌操作的能力，已不是單點執行而是系統能力

若從有你共創（uniicreative）近年的公開動作來看，從品牌顧問、群眾募資操盤到全球市場布局，其跨境能力的訊號其實相當清楚。除了對外說明其閉環營運模式之外，也已正式宣布完成對日本群眾募資平台 kibidango 的策略性投資，並納入旗下成為日本子公司。這表示其對跨境品牌操作的理解，已不再只是協助品牌做單一專案，而是進一步延伸到平台、資源、在地市場與後續營運的整合布局。

也正因如此，當外界再看待像 il modo AIR 這類案例時，重點不應停留在「做出了一個成績」，而應進一步理解：有你共創（uniicreative）正逐步向市場證明，它能承接的不只是單一品牌曝光任務，而是更完整的跨境品牌成長工程。

(圖 / 有你共創提供 -垂直整合日台兩地資源，構建起難以複製的跨境商業防禦率)
(圖 / 有你共創提供 -垂直整合日台兩地資源，構建起難以複製的跨境商業防禦率)

啟動品牌操作前的三⼤認知檢視

對品牌主、 合作夥伴與專業⼈⼠⽽⾔， 真正重要的不只是尋求曝光， ⽽是尋找能夠建⽴認知、 信任與後續採⽤的操作能⼒。 當產品進⼊新市場時， 最常遇到的挑戰是亮點未能被正確轉譯。 因此， 在啟動這類品牌操作前， 可先檢視三件事： 第⼀， 品牌核⼼價值是否已轉化為市場聽得懂的語⾔； 第⼆， 內容與轉換是否在同⼀套策略邏輯中； 第三， 專案能否從單次曝光延伸到⻑期認知、 媒體引⽤與後續合作。 唯有系統性地處理這些環節， 品牌才有機會建⽴真正的信任與可持續成⻑。

超越單點行銷：成為陪品牌從內容轉化為商業落地的整合夥伴

il modo AIR 專案的成功，是向市場清晰宣告，當今品牌需要的不再是單點執行，而是具備整合內容、理解市場並推動採用的「品牌操作能力」。這正是有你共創（uniicreative）持續建立的市場定位，有你共創團隊不只是專案執行者，而是能陪伴品牌從市場認知走向成長驗證、從內容輸出走向商業落地的「整合夥伴」。當產業生態圈認同這套系統化的成長工程，真正的商業價值才會發生。

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