倒數最後4天！台南國華街員林肉圓5月24日熄燈 想吃要快

位於台南國華街、已有超過60年歷史的「員林肉圓」，距離最後營業日5月24日剩下最後4天，許多熱愛這股經典老味道的顧客，紛紛把握最後黃金時間湧入店面，店家透過社群媒體發文呼籲，「最近一開門就有大批人潮，大概過中午就沒了，想吃美食的要趁早。」

此外，也有熱情的粉絲，趕在「員林肉圓」正式結束營業前的日子，特別前來為老闆娘獻花，同時送上飲料，作為慶祝老闆娘退休的「畢業禮物」，成為「60年來頭一遭」的鄰里佳話。粉絲紛紛溫馨留言表示，「真的很不捨，謝謝老闆娘，希望您退休快樂健康美麗平安～」、「陪我度過難忘的學生時代，有爸爸和姐姐一起享用的珍貴回憶！恭喜闆娘畢業了！」「辛苦了，身體要健康甲百2唷！」

這家在台南以清蒸肉圓為主流的市場中，憑藉著少見彰化派「先蒸後炸」作法闖出名號的傳奇小店，實力早已獲得肯定。2025年時它更榮獲台菜專家黃婉玲的青睞，風光入選美食評鑑「500碗」。黃婉玲極力盛讚「員林肉圓」的做法，完全顛覆了台南人對肉圓的既定印象，不僅外皮Ｑ得恰到好處，泡油的火候掌握更是堪稱一絕，既不會炸到焦脆，反而奇蹟般地保有軟嫩感，再搭配上老饕至今都無法破解的靈魂醬汁與特製辣醬，內餡裹著扎實的豬後腿肉、筍塊、香菇與鹹蛋黃，每一口都是無可取代的層次感。

面對突如其來的歇業消息，網路上也開始流傳不少謠言，有人猜測這只是店家的行銷手法，等休息一陣子就會重新開張，甚至傳出是被大財團收購。針對一連串流言，店家透過社群媒體無奈表示：「小編還真希望這是真的。本店在此重申：停業之後屋主打算賣掉店面，所以重新開業的謠言，將不會發生。」直接打破所有不實傳言。

如今距離最後營業日只剩下倒數4天，告別潮也讓小店人氣再度攀上高峰。想要品嘗的全台吃貨們，務必把握機會，錯過不再。

老闆娘開心接下粉絲送來的花束。圖／摘自國華街員林肉圓FB

「員林肉圓」2025年榮獲台菜專家黃婉玲的青睞，風光入選美食評鑑「500碗」。圖／摘自國華街員林肉圓FB