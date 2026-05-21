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見證勞力士蠔式腕表百年傳奇 時光交會2026 PGA重返阿羅尼明克

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1962年9月7日，勞力士代言人暨高爾夫三巨頭：Arnold Palmer、Gary Player與Jack Nicklaus，一同在美國俄亥俄州的亞克朗火石鄉村俱樂部合影留念、成為一代傳奇畫面。圖／勞力士提供
1962年9月7日，勞力士代言人暨高爾夫三巨頭：Arnold Palmer、Gary Player與Jack Nicklaus，一同在美國俄亥俄州的亞克朗火石鄉村俱樂部合影留念、成為一代傳奇畫面。圖／勞力士提供

時光推進至2026年，體育競技與精密製表在時空的交會點共同寫下了傳奇篇章。今年5月，PGA錦標賽重返具歷史意義的Aronimink高爾夫球俱樂部，於此同時，勞力士的首款防水蠔式腕表亦面世100週年，兩大里程碑事件印證了勞力士對傳統的守護，更將追求極限的精神與製表技術緊密相連。

2026年5月中旬，PGA錦標賽時隔64載重返賓夕法尼亞州的Aronimink高爾夫球俱樂部，這座始建於1928年的球場在歷史上扮演著關鍵角色。1962年，Gary Player在此揮出關鍵一擊，成功奪得萬納梅克盃（Wanamaker Trophy），成為加入勞力士大家族的「高爾夫三巨頭」，此後勞力士自2021年起擔任美國職業高爾夫協會與PGA錦標賽的大會指定時計，為迎接2026年賽事，勞力士代言人兼設計師Gil Hanse並於十年前參考1928年的原始設計重現了原設計師Donald Ross的願景，讓高聳果嶺與沙坑再現昔日輝煌。

對勞力士而言，2026年更是回望百年傳奇的關鍵年份。1926年，勞力士創辦人Hans Wilsdorf成功研發出世界上首款防水防塵的蠔式腕表；他設法將外圈、底蓋與上鍊表冠牢牢旋緊於中層表殼，使腕表擁有媲美航海天文鐘的精準性能。1927年，英國游泳健將Mercedes Gleitze並佩戴此腕表橫渡英倫海峽，以實際行動印證了該項防水技術的可靠性，也開啟了勞力士伴隨探險家、科學家在嚴苛環境中歷練的悠久傳統。

為慶祝百周年誕辰，勞力士於今年發表全新的Oyster Perpetual 41黃金鋼款腕表。這款紀念新作令人聯想起早期蠔式表殼的經典元素，同時腕表並有多處細膩設計細節，像是表冠刻有數字「100」、石板灰色表面6點鐘位置以「100 YEARS」字樣取代傳統的Swiss Made標誌，以及表盤的品牌名稱與分鐘刻度則採用綠色移印工藝。

值得一提的是，此百周年紀念款亦全面符合勞力士在2026年全新升級的「頂級天文台精密時計認證標準」，在既有的精準、防水、自動上鍊與動力儲備標準上於設計製造階段正式增設三項全新測試標準：防磁性、可靠性及可持續性。這項由瑞士獨立權威機構嚴格監督的綠色印章認證將是技術指標的全面革新，並將可持續性視為綜合評估標準。從Aronimink的綠茵賽場到實驗室的嚴苛檢驗，勞力士將創辦人對完美的追求推向全新高度，以頂級之名，重新定義產業對收藏家的堅定承諾與時間的永恆價值。

1927年刊登在當《每日郵報》（Daily Mail）的勞力士廣告，宣誓了防水與精準二合為一的重要關鍵時刻。圖／勞力士提供
1927年刊登在當《每日郵報》（Daily Mail）的勞力士廣告，宣誓了防水與精準二合為一的重要關鍵時刻。圖／勞力士提供

自2021年起勞力士便成為美國職業高爾夫協會與PGA錦標賽的大會指定時計、合作夥伴至今。圖／勞力士提供
自2021年起勞力士便成為美國職業高爾夫協會與PGA錦標賽的大會指定時計、合作夥伴至今。圖／勞力士提供

勞力士代言人、高球傳奇名將Gary Player。圖／勞力士提供
勞力士代言人、高球傳奇名將Gary Player。圖／勞力士提供

百周年紀念的Oyster Perpetual 41表款擁有諸多特色細節，像是六點鐘的100 YEARS字樣取代了傳統的Swiss Made，以及石板灰色亮面太陽紋的閃耀面盤。圖／勞力士提供
百周年紀念的Oyster Perpetual 41表款擁有諸多特色細節，像是六點鐘的100 YEARS字樣取代了傳統的Swiss Made，以及石板灰色亮面太陽紋的閃耀面盤。圖／勞力士提供

1926年的蠔式表殼，透過外圈、底蓋與表冠固定於中層表殼帶來了防水、防塵性能，至今已成百年傳奇。圖／勞力士提供
1926年的蠔式表殼，透過外圈、底蓋與表冠固定於中層表殼帶來了防水、防塵性能，至今已成百年傳奇。圖／勞力士提供

PGA錦標賽冠軍得主的精神象徵、大賽的Wanamker Trophy獎盃，是精準與洞見的獎勵。圖／勞力士提供
PGA錦標賽冠軍得主的精神象徵、大賽的Wanamker Trophy獎盃，是精準與洞見的獎勵。圖／勞力士提供

ROLEX勞力士 Oyster Perpetual 41腕表，蠔式鋼及黃金，價格店洽。圖／勞力士提供
ROLEX勞力士 Oyster Perpetual 41腕表，蠔式鋼及黃金，價格店洽。圖／勞力士提供

PGA錦標賽 勞力士 腕表

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