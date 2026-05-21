LOEWE X ON全新限量鞋空降！韓國陶瓷家超美創作摘2026基金會工藝獎
西班牙精品LOEWE近期迎來兩項工藝與創意焦點，日前公布2026 LOEWE基金會工藝獎得獎名單。韓國陶藝家Jongjin Park以作品「Strata of Illusion」獲獎，可獲5萬歐元獎金。該作以瓷漿紙層層堆疊後窯燒，紙張燃燒後結構自然變形，打破陶瓷既定印象，融合書籍裝幀與玻璃吹製思維，以工藝呈現不完美詩意。
評審團另選出兩件特別提名作品：迦納Baba Tree編織團隊與西班牙設計師Álvaro Catalán de Ocón合作的「Frafra Tapestry」，以象草編織記錄傳統建築紋理；義大利藝術家Graziano Visintin以古老黑銀鑲嵌技藝打造的「Collier」金工項鍊，展現絕佳技藝。
LOEWE基金會工藝獎創創立於2016年，延續品牌1846年工藝工坊起源，致力表彰當代工藝的創新與藝術價值，今年迎來第九屆，本屆評審包含建築、設計領域專家與LOEWE創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez。本屆共有133國逾5,100件作品參加選拔，30件入圍決選作品，將於5月13日至6月14日於新加坡國家美術館展出，線上同步開放觀展。
LOEWE與瑞士跑鞋品牌On的第九度合作也於日前於指定門店、官網上市。系列焦點為全新亮相的LightSpray Cloudmonster限量鞋款，搭載On專利LightSpray™噴織技術，三分鐘一體成型無縫鞋面，輕量化結構搭配Helion™ HF超彈泡沫中底，兼具緩震與回彈效能。鞋款以全白搭配銀色雙Logo呈現，附螢光黃、綠、水鴨藍三款專屬襪款，可自由搭配變換風格。同步登場的還有Cloudsolo全新雙色配色款與高筒Cloudtilt Hi，拓展日常穿搭場域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。