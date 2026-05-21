LOEWE X ON全新限量鞋空降！韓國陶瓷家超美創作摘2026基金會工藝獎

西班牙精品LOEWE近期迎來兩項工藝與創意焦點，日前公布2026 LOEWE基金會工藝獎得獎名單。韓國陶藝家Jongjin Park以作品「Strata of Illusion」獲獎，可獲5萬歐元獎金。該作以瓷漿紙層層堆疊後窯燒，紙張燃燒後結構自然變形，打破陶瓷既定印象，融合書籍裝幀與玻璃吹製思維，以工藝呈現不完美詩意。

評審團另選出兩件特別提名作品：迦納Baba Tree編織團隊與西班牙設計師Álvaro Catalán de Ocón合作的「Frafra Tapestry」，以象草編織記錄傳統建築紋理；義大利藝術家Graziano Visintin以古老黑銀鑲嵌技藝打造的「Collier」金工項鍊，展現絕佳技藝。

LOEWE基金會工藝獎創創立於2016年，延續品牌1846年工藝工坊起源，致力表彰當代工藝的創新與藝術價值，今年迎來第九屆，本屆評審包含建築、設計領域專家與LOEWE創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez。本屆共有133國逾5,100件作品參加選拔，30件入圍決選作品，將於5月13日至6月14日於新加坡國家美術館展出，線上同步開放觀展。

LOEWE與瑞士跑鞋品牌On的第九度合作也於日前於指定門店、官網上市。系列焦點為全新亮相的LightSpray Cloudmonster限量鞋款，搭載On專利LightSpray™噴織技術，三分鐘一體成型無縫鞋面，輕量化結構搭配Helion™ HF超彈泡沫中底，兼具緩震與回彈效能。鞋款以全白搭配銀色雙Logo呈現，附螢光黃、綠、水鴨藍三款專屬襪款，可自由搭配變換風格。同步登場的還有Cloudsolo全新雙色配色款與高筒Cloudtilt Hi，拓展日常穿搭場域。

Lightspray Cloudmonster女士跑鞋，白配銀色，31,000元。圖／LOEWE提供

Cloudsolo男士跑鞋，紅色配蛋殼色，22,000元。圖／LOEWE提供

Cloudsolo男士跑鞋，灰褐色配蛋殼色，22,000元。圖／LOEWE提供

Cloudsolo女士跑鞋，水鴨藍配蛋殼色，22,000元。圖／LOEWE提供

迦納Baba Tree編織團隊代表Mary Anaba與西班牙設計師Álvaro Catalán de Ocón合作的「Frafra Tapestry」或評審團特別提名。圖／LOEWE提供

Cloudtilt HI女士運動鞋，水鴨藍燕麥棕色酒紅色，20,000元。圖／LOEWE提供

2026 LOEWE基金會工藝獎決賽入圍者合影。圖／LOEWE提供

Cloudtilt HIs男士運動鞋，沙丘色燕麥棕色與李子色，20,000元。圖／LOEWE提供

義大利藝術家Graziano Visintin及其特別提名作品「Collier」金工項鍊。圖／LOEWE提供

2026 LOEWE基金會工藝獎評審團合影。圖／LOEWE提供

2026 LOEWE基金會工藝獎得獎主韓國陶藝家Jongjin Park及其得獎作品「Strata of Illusion」。圖／LOEWE提供

Lightspray Cloudmonster男士跑鞋，白配銀色，31,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE X ON Drop 9全新形象。圖／LOEWE提供