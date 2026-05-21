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台北遠東香格里拉變身三麗鷗樂園！美樂蒂、雙星仙子主題房開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，於7月1日至8月30日推出「美樂蒂&雙星仙子」主題房及7大互動親子空間，即日起搶先開賣。台北遠東香格里拉/提供
台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，於7月1日至8月30日推出「美樂蒂&雙星仙子」主題房及7大互動親子空間，即日起搶先開賣。台北遠東香格里拉/提供

萌翻全台！台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，於7月1日至8月30日推出「美樂蒂&雙星仙子」主題房及7大互動親子空間，即日起搶先開賣。飯店首度將宋代美學融入空間，打造5款風格各異的主題房，住客除能沉浸在優雅氛圍，更享有「美樂蒂&雙星仙子夏日星夢樂園」無限暢玩權益。

此外，住客還可在樂園內參與2堂精選手作課程 (包含創意史萊姆、水晶凍飲或療癒捏捏樂)，並品嚐迎賓甜點及獲贈價值逾千元的「夏日夢隨行」專屬禮，內含限定款小行李箱與鑰匙圈等5款周邊，勢必掀起夏季度假熱潮。入住尊榮客房每晚10,000元起 (需另加10%服務費及5%稅金)。

飯店房型規劃細膩周全，包含配置雙床的「美樂蒂甜甜糖果屋」與「雙星仙子童話星樂園」，以及配置特大床的「美樂蒂萌萌城堡舞會」與「美樂蒂&雙星仙子時尚派對」超豪華客房，深度展現精品生活美學。針對家庭客群，飯店更悉心打造「雙星仙子星星氣球屋」特選尊榮家庭客房，配置1張特大床與2張單人床，滿足大小賓客的夢幻想像。美樂蒂&雙星仙子主題房型均為固定配置，恕不提供指定特定角色主題房。

預訂「美樂蒂&雙星仙子主題房」即贈價值逾千元的限量「夏日夢隨行」紀念組，精緻周邊印有美樂蒂與雙星仙子的超萌造型，包含小行李箱、造型杯墊、鑰匙圈、文件夾及證件套，絕對是鐵粉必收的年度收藏。專案內容包含每日豐盛自助早餐、主廚特製迎賓甜點，以及「美樂蒂&雙星仙子夏日星夢樂園」無限暢玩權益。每房還可參與2堂精選手作課程，包含創意史萊姆、水晶凍飲或療癒捏捏樂，住客可透過訂房確認信中的專屬連結預約課程。

此外，入住期間可免費使用健身俱樂部、頂樓戶外景觀恆溫泳池及七樓夏季泳池，在宋代雅韻中與美樂蒂&雙星仙子共譜盛夏篇章。入住尊榮客房每晚10,000元起 (需另加10%服務費及5%稅金)。

飯店專為主題房住客規畫「美樂蒂&雙星仙子夏日星夢樂園」設有7大互動空間，每房享有2位大人及2位未滿12歲孩童無限暢玩權益。亮點首推夢幻美拍區，從入口處的主題立牌、超萌全景窗面，以及佈滿粉嫩飾簾與星光燈串的互動背板。現場更貼心設置角色立牌與粉紅長椅，讓大小朋友輕鬆合影，定格暑期最萌的度假瞬間。

動態娛樂區則配備最新Switch2主機、趣味夾娃娃機、釣魚機及幼兒感知體驗等設施。此外，現場亦規畫手作課程，包含創意史萊姆、水晶凍飲或療癒捏捏樂，並設有角色扮演模擬廚房與童書閱覽區。透過多元的機能設計，讓孩童能盡情探索空間，大人也能自在享受愜意時光。

預訂「美樂蒂&雙星仙子主題房」即贈價值逾千元的限量「夏日夢隨行」紀念組，包含小行李箱、造型杯墊、鑰匙圈、文件夾及證件套，絕對是鐵粉必收的年度收藏。台北遠東香格里拉/提供
預訂「美樂蒂&雙星仙子主題房」即贈價值逾千元的限量「夏日夢隨行」紀念組，包含小行李箱、造型杯墊、鑰匙圈、文件夾及證件套，絕對是鐵粉必收的年度收藏。台北遠東香格里拉/提供

香格里拉 台北

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