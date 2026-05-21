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北屯人潮炸裂！漢神洲際開幕月吸客135萬 最新交通攻略看這裡
台中市北屯區消費力驚人！漢神洲際購物廣場營運滿一個月，吸客破135萬人次、業績衝破10億元。消費人潮和鄰近洲際棒球場球迷人潮，交通局全面啟動滾動式交通優化措施，包括重要路口行人專用時相調整，球賽散場停車場疏散機制等，力求洲際商圈的交通順暢。
交通局長葉昭甫說明，市府重視漢神洲際購物廣場開幕後周邊交通狀況，透過路口監視設備即時觀察車流變化，假日期間派員現地巡查，掌握人車與交通動線，結合智慧交通數據分析、蒐集民意與用路人意見，並滾動式檢討與調整周邊標誌、標線、號誌及交通維持措施。
葉昭甫指出，漢神洲際購物廣場4月10日開幕至今滿一個月，消費、觀光的人車潮持續增長，加上洲際棒球場賽事活動，周邊交通需求明顯增加。交通局近期邀警察局第五分局、運動局等相關單位現地會勘，重新檢討環中路主線標線配置及交通維持設施範圍，提升整體車流調度彈性與道路運作效率。
交通局說明，號誌優化北屯區崇德十九路與崇德路、四平路等2處重要路口，配合假日人潮尖峰時段，調整行人專用時相設置時間，加速人車分流；此外，因應洲際棒球場球賽後，漢神洲際立體停車場易出現集中離場車潮，協調規畫停車場車流疏散機制，採取分樓層導引及雙出口彈性調撥疏運，提升停車場效率。
葉昭甫表示，目前洲際廣場假日提供2條免費接駁車路線，分別往返「捷運文心崇德站」及「捷運松竹站」，建議民眾可提前下載「台中交通網APP」，以及利用「漢神洲際鏡頭君」查詢即時停車剩餘格位與周邊路況資訊。
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