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拍了就發、看完就消失！全新「Instants」App主打零壓力真實社群分享

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
拍了就發！全新「Instants」App正式登場，打造零壓力社群交流體驗。圖／Meta提供
拍了就發！全新「Instants」App正式登場，打造零壓力社群交流體驗。圖／Meta提供

隨手滑IG每張照片都是「精修感」，這讓許多用戶現在想要分享照片前，往往得反覆調整角度、套濾鏡、修細節，甚至還要擔心貼文曝光後的外界眼光。看準年輕世代對「真實互動」與「低壓力分享」的需求，Meta宣布在台推出全新社群應用程式「Instants」，主打即拍即傳、無法修圖、看完就消失等特色，希望讓使用者重新找回分享生活的輕鬆感。

Instants採用與Instagram帳號整合的方式運作，使用者除了能下載獨立App使用，也可以直接從Instagram私訊收件匣右下角點選加號啟動拍攝。不同於一般社群平台強調版面美感與追求曝光，Instants一開啟便直接進入相機介面，鼓勵用戶快速記錄眼前瞬間，減少修飾與等待，回歸「當下分享」的本質。

在功能設計上，Instants也刻意降低後製空間，拍攝後僅能加入簡單文字說明，無法進一步進行濾鏡、美顏或修圖編輯，讓分享內容更貼近真實生活狀態。對於習慣在社群上展現「完美形象」的人來說，Instants更像是一個可以暫時卸下包袱的空間。

除了強調真實感，隱私機制也是Instants的核心特色之一，使用者可自由設定分享對象，無論是開放給互相關注好友，或僅限摯友圈觀看，都能依需求調整。平台同時不會顯示觀看名單，降低社交壓力，也避免因互動紀錄產生尷尬情境。

Meta也導入近年年輕族群偏好的「限時消失」機制，所有Instants快照在被查看後便會立即消失，若24小時內未被查看，也無法再被檢視，進一步強化即時互動特性。此外，平台更主打「禁止截圖」，希望降低內容被轉傳或外流的疑慮，讓使用者更願意分享搞怪、隨性甚至不完美的生活片段。

若不小心傳錯內容，Instants也提供即時取消功能，只要對方尚未查看，就能立刻撤回快照，減少誤傳壓力。不過，已分享的內容仍會保存於個人典藏中，方便日後回顧，也能選擇再次轉發至Instagram限時動態，與更多朋友一同分享精彩瞬間。

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