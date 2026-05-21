連14天用餐9折！花蓮第一間「藏壽司」開幕 滿額再送和風玻璃杯

花蓮的藏友們久等了！藏壽司首度插旗東台灣，將於5月27日正式開設全新門市「花蓮自由店」。為慶祝東部首店進駐，藏壽司祭出為期14天的9折優惠，另外消費滿額，還可獲得「KURA和風玻璃杯」。

全新「花蓮自由店」緊鄰鐵道文化園區與東大門夜市等熱鬧觀光商圈，採用指標性的「土藏屋」造型，以日系簡約白牆搭配菱格紋設計，展現濃濃日系風格。全店提供233席座位，並備有專屬停車場。為歡慶東部首店開幕，5月27日至6月9日期間，凡到花蓮自由店用餐，並完成社群任務，整筆訂單即享9折優惠。活動期間單筆消費滿1,200元，並完成社群任務，即可獲得「KURA和風玻璃杯」1個（款式隨機），圖案包含紅色達摩、富士山、招財貓，以及經典的藏壽司LOGO等不同元素，限量300個，送完為止。

隨著新店開幕，高雄旗艦店也推出5月限定新品，包括有「松露美乃滋酥脆香菇」、「辣鮪魚卷」、「焦糖卡士達塔」，售價各為60、90、50元。