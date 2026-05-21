不打球也想到全家雲端列印收藏！「老派運動會系列」貼紙、明信片 復刻最純粹的力與美

當賽場上的喝采隨時間遠去，留存在報紙邊角的簡練線條，依然記錄著最純粹的運動精神。繼首波「老派過年系列」成功喚起大眾對舊時節慶的溫潤記憶後，報時光於2026年第二季再度推出「老派運動會系列」貼紙與明信片。透過與全家FamiPort雲端列印服務的合作，將老報紙中的動感插圖轉化為生活物件，讓那些凝結在紙上的熱情，以更輕盈、隨手可得的方式重新「開賽」。

即日起開放列印，把昨日球場帶回今天生活！

https://print.famiport.com.tw/self-products?product_series=36

🏅選擇商品、取得列印碼，到全家FamiPort雲端列印

「老派運動會系列」的核心靈感，源自早期報刊中運動手繪插圖與廣告視覺。在那個攝影尚未普及、或是印刷技術受限的年代，簡練的線條勾勒出棒球、籃球、網球及保齡球等競技姿態，其樸拙而精準的筆觸，反而捕捉到了運動最原始的力與美。

報時光團隊透過重新拼貼與編排，將棒球、網球、籃球、足球、保齡球等經典姿態轉化為一系列具有復古風格的貼紙設計，讓球迷們可以在日常生活中展現他們對運動的支持與熱情。適合貼在筆電、手帳、卡片、禮物包裝，也能寄給同樣喜歡懷舊風格的朋友。

延續第一季的合作模式，本次「老派運動會系列」再次攜手全台全家便利商店 FamiPort 雲端列印服務。消費者無須等待物流配送，只要走進巷口的「全家」，即可即時列印、現場取件。

報時光希望透過「老派運動系列」，讓過去刊登於老報紙中的運動插圖，以不同形式重新進入大眾日常。透過復古圖像的再設計與雲端列印的便利性，將過往的紙本記憶轉化為可被收藏與分享的生活物件，也讓人們重新凝視那些曾被埋藏在報紙一隅的競技瞬間與時代風景。