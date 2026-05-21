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線上旅展／JR東日本大飯店春餐券最低2.7折　烤鴨、牛舌全入列

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
HAYASE日本料理春夏旅展首度推出「正宗仙台厚切牛舌套餐」，嚴選牛舌厚切炭烤，外層焦香、內裡柔嫩多汁，搭配麥飯與山藥泥，重現仙台經典吃法，旅展優惠價1,580元。圖/JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理春夏旅展首度推出「正宗仙台厚切牛舌套餐」，嚴選牛舌厚切炭烤，外層焦香、內裡柔嫩多汁，搭配麥飯與山藥泥，重現仙台經典吃法，旅展優惠價1,580元。圖/JR東日本大飯店台北提供

搶攻暑假旅遊與聚餐需求，JR東日本大飯店台北即日起至6月15日推出「2026春夏線上旅展」，集結館內餐飲與住宿商品同步促銷，餐券與住房優惠最低下殺約2.7折起，鎖定家庭聚餐、商務宴客與企業採購市場，提前卡位暑期餐旅消費熱潮。

鉑麗安自助餐人氣不墜 牛排、威靈頓成鎮店招牌

飯店旗下人氣餐廳「Brilliant鉑麗安自助餐廳」餐檯招牌包含爐烤肋眼牛排與假日限定威靈頓牛排，其中威靈頓以酥皮包裹菲力牛排與蘑菇泥，層次豐富、口感濃郁。此次旅展推出餐券優惠，平日午晚餐券1,250元、假日午晚餐券1,550元、下午茶券850元，購買滿額另享加碼優惠。

北京烤鴨三吃吸客 凱華樓主打宴席級中餐體驗

中餐廳「凱華樓中華料理」則以招牌「黃袍北京烤鴨三吃」吸引饕客。選用櫻桃鴨搭配麥芽糖水風乾與爐烤工序，呈現鴨皮酥脆、肉質細嫩的經典風味。

片鴨可搭配多種料理方式延伸風味，被視為館內最具代表性的中餐套餐之一。此次旅展推出優惠價2,680元，主打宴席級餐飲體驗。

HAYASE仙台牛舌登場 日料職人套餐攻高端客群

日本料理「HAYASE」由仙台料理長郡司行雄領軍，主打職人級和食體驗。此次旅展首度推出「仙台厚切牛舌套餐」，以炭火直烤呈現外焦內嫩口感，搭配麥飯與山藥泥重現道地吃法，優惠價1,580元；A5和牛雙人涮涮鍋則鎖定高端客群，以桌邊服務與油花和牛打造儀式感用餐體驗。

住房同步促銷 一泊一食與行政房搶先卡位暑假

住房部分推出都會客房一泊一食5,999元起方案，含雙人早餐；行政尊榮客房7,099元可享行政酒廊與全天候禮遇，並提供滿額贈券優惠，吸引消費者提前規劃暑假與節慶旅遊。

人氣最高的Brilliant鉑麗安全日餐廳，2026春夏旅展推出「平日午晚餐券」優惠價1,250元，購買十張再享加碼優惠。圖/JR東日本大飯店台北提供
人氣最高的Brilliant鉑麗安全日餐廳，2026春夏旅展推出「平日午晚餐券」優惠價1,250元，購買十張再享加碼優惠。圖/JR東日本大飯店台北提供

凱華樓中華料理春夏旅展以招牌「黃袍北京烤鴨三吃」搶市，優惠價2,680元，是館內最具人氣的中餐券商品之一。圖/JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理春夏旅展以招牌「黃袍北京烤鴨三吃」搶市，優惠價2,680元，是館內最具人氣的中餐券商品之一。圖/JR東日本大飯店台北提供

旅展 日本 牛排

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