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TTE旅展／暑假郵輪戰開打！兒童0元、買5晚住7晚 麗星郵輪優惠全開

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
麗星郵輪2.0以更完整的航程設計、娛樂內容與親子體驗，全面搶攻暑期旅遊市場。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪2.0以更完整的航程設計、娛樂內容與親子體驗，全面搶攻暑期旅遊市場。圖/麗星郵輪提供

暑假旅遊市場正式開戰。麗星郵輪2.0今年首度參戰台北國際觀光博覽會（TTE），宣布全面啟動暑期航程優惠，從全台唯一基隆直航東京、大阪的日本長航線，到海上音樂季與星海夏令營等主題，以「國旅價格玩日韓郵輪」為主軸，搶攻暑假親子與熟齡旅遊市場。

旅展期間祭出多項限時方案，包括買4晚享5晚、買5晚享7晚、兒童船票0元、65歲以上敬老優惠，以及The Palace皇宮系列第二位半價等專案。其中，日本8天7晚長航線換算每人每晚最低2,500元起，指定航程再加碼每人每晚800元餐飲消費金，最高可領11,200元；現場完成預訂再送海陸Wi-Fi等成交禮。

探索星號推出暑期重點航程「基隆－東京（橫濱）－清水－高知－大阪」8天7晚日本長航線，旅客從基隆登船即可一次暢遊東京、大阪與富士山門戶清水及四國高知，不需安排日本境內交通，也免去頻繁換飯店與搬運行李的負擔。

搭配「買5晚享7晚」方案，讓長天數郵輪旅行門檻大幅降低，成為今年暑假長線旅遊熱門選項。

針對暑假親子市場，「星海夏令營」也全面升級回歸，將整艘郵輪打造為海上樂園，規劃科學互動、創意手作、益智挑戰與舞台派對等活動，讓孩子在旅行中邊玩邊學。6月正式開課的夏令營內容包含星海觀星營、星海泡泡Lab、星海小畫家、星海小廚神與星海霓虹派對等主題活動，並邀請知名魔術師Sunny Chen陳日昇登船演出，打造全天候親子娛樂體驗。

麗星郵輪同步推出暑假平日航次「兒童船票0元」優惠，未滿12歲孩童以第三或第四人同住即可適用，每航次限量80間。

此外，因應熟齡旅遊市場成長，麗星郵輪今年推出全台唯一郵輪敬老優惠，65歲以上旅客出示證明文件即可享平日航次艙房優惠，降低長輩參與郵輪旅行門檻，也讓三代可輕鬆同遊。

至於深受高端旅客喜愛的The Palace皇宮系列 今年推出第二位半價方案，旅客可享專屬餐廳、專屬泳池與24小時管家服務，體驗被譽為「船中船」的尊榮郵輪假期，讓過去較難入手的高端航程在旅展期間更具吸引力。

麗星郵輪2.0首次參戰台北國際觀光博覽會，正式揭開今年暑期郵輪市場序幕。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪2.0首次參戰台北國際觀光博覽會，正式揭開今年暑期郵輪市場序幕。圖/麗星郵輪提供

探索星號推出「基隆－東京（橫濱）－清水－高知－大阪」8天7晚日本長航線，旅客從基隆登船後，即可一次串聯東京、大阪、富士山門戶清水與四國高知等人氣城市。圖/麗星郵輪提供
探索星號推出「基隆－東京（橫濱）－清水－高知－大阪」8天7晚日本長航線，旅客從基隆登船後，即可一次串聯東京、大阪、富士山門戶清水與四國高知等人氣城市。圖/麗星郵輪提供

郵輪 旅展 暑假

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