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TTE旅展／小鹿文娛推住宿套票「全年最低」 花蓮、鼓浪嶼一次玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
偵探寓所花蓮林森所。圖/小鹿文娛提供
偵探寓所花蓮林森所。圖/小鹿文娛提供

2026年TTE台北國際觀光博覽會將於5月22日至25日在台北世貿一館登場，小鹿文娛推出年度旅展主打雙主軸商品，鎖定「鼓浪嶼慢旅」與「花蓮輕旅行」兩大市場，同步推出可跨地區兌換的住宿套票與加碼優惠，搶攻暑期與長假旅遊需求。

小鹿文娛表示，套票可適用全台、日本大阪及中國鼓浪嶼等超過20個館別，讓旅客依行程自由安排住宿組合，強化跨城市旅遊彈性。

其中，鼓浪嶼主題產品「坊間行舍・鼓浪嶼」主打慢旅體驗，結合臨海建築與在地美學，打造沉浸式島嶼住宿氛圍；旅展推出「臺日輕奢・漫遊無界」方案，兩張住宿券即可兌換尊享套房，主打文化旅宿與度假型客群。

此外，看準花蓮觀光回溫趨勢，小鹿文娛同步推出「島內遷徙・全年最低」花蓮住宿套票，主打7,200元起優惠價，整合多間風格旅宿，包括花蓮站前館、東大館、林森主題館及文化館等，涵蓋親子、背包客與情境主題住宿需求。

其中包含寵物友善旅店與沉浸式主題房型，並結合抵用機制，平日四人家庭房最低每晚千元起，鎖定親子與好友團體旅遊市場。

旅展期間凡購買套票，即可獲贈500元抵用券，搭配現金折抵機制可再放大使用彈性；同時加碼推出「FAWN開玩通行證」，購票即贈價值2,600元體驗金，可自由搭配主題房型與餐食或商品券。

除實體旅展外，線上旅展同步自5月22日至6月12日開放購買。

路境行旅花蓮大同館。圖/小鹿文娛提供
路境行旅花蓮大同館。圖/小鹿文娛提供

小鹿 旅展 花蓮

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