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嘉義阿勃勒花季旅宿戰升溫 福容VOCO祭「壽星住一送一」新悅搶親子客群

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義市新悅花園酒店首度參加2026TTE台北國際觀光博覽會，推出最低35折起住宿優惠，主打親子客群最愛「熊家族夢想樂園」主題房；嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠，嘉義旅宿市場戰火升溫。

新悅花園酒店參與TTE台北國際觀光博覽會，鎖定親子與輕旅行市場，推出雙人及家庭住宿專案。館內人氣「熊家族夢想樂園」親子童趣房，結合旋轉木馬、幸福小火車、兒童沙坑與賽車設施等多元遊憩空間，打造城市中的森林系親子度假氛圍。

業者表示，近年持續結合原創熊家族IP與互動娛樂設施，以「城市森林親子度假」為核心概念，融合阿里山森林意象與親子遊樂元素，希望讓旅客即使身處城市，也能感受森林系慢旅體驗。此次旅展住宿券有效期限至明年5月底，入住指定親子專案，還可獲得熊家族毛氈筆記本、集章護照及故事書等限量紀念禮，並免費參加DIY手作活動。業者看好下半年「光織影舞」及「嘉市國際管樂節」等大型活動帶動旅遊熱潮，希望吸引更多外地旅客來嘉。

嘉義福容VOCO酒店迎接品牌2周年，搭配5、6月世賢路阿勃勒盛開的「黃金雨花季」，推出系列住房與餐飲優惠。飯店位於世賢路第一排，主打高樓層景觀房，可俯瞰整片金黃色花海景致。凡6月壽星5月24日至6月26日期間預訂並於6月入住，可享「住一晚送一晚」優惠，但需連住2晚，每房另贈生日蛋糕1顆。

館內四大餐廳同步推出「627品牌日」優惠，包括西餐廳身分證字號折扣活動、Lobby Cafe「4份蛋糕＋4杯飲品」627元優惠，以及近期熱門的杜拜巧克力特惠組合。粵菜餐廳則祭出4人合菜2627元、片皮鴨三吃1999元等限定優惠。

位於32樓的高空酒吧「JOIN'S CAFE & BISTRO」推出6月限定調酒買1送1、大金牌啤酒6瓶627元等活動。業者盼透過週年慶結合阿勃勒花季景觀與國際品牌住宿體驗，打造嘉義夏季城市旅遊亮點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義市新悅花園酒店首度參加2026TTE台北國際觀光博覽會，推出最低35折起住宿優惠，主打親子客群最愛「熊家族夢想樂園」主題房。圖／新悅花園酒店提供
嘉義市新悅花園酒店首度參加2026TTE台北國際觀光博覽會，推出最低35折起住宿優惠，主打親子客群最愛「熊家族夢想樂園」主題房。圖／新悅花園酒店提供

嘉義市新悅花園酒店首度參加2026TTE台北國際觀光博覽會，推出最低35折起住宿優惠，主打親子客群最愛「熊家族夢想樂園」主題房。圖／新悅花園酒店提供
嘉義市新悅花園酒店首度參加2026TTE台北國際觀光博覽會，推出最低35折起住宿優惠，主打親子客群最愛「熊家族夢想樂園」主題房。圖／新悅花園酒店提供

嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
嘉義福容VOCO酒店歡慶開幕2周年，搭世賢路阿勃勒花季熱潮，祭出「壽星住一晚送一晚」、餐飲最低4折等系列優惠。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義 酒店 親子

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