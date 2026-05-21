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有行旅／金山溫泉 人文奢旅

聯合報／ 本報訊

金山北海岸以溫泉、山海、漁火與田野交織風景，結合生態觀察、生活工藝與在地餐食，二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，在自然與人文之間展開細緻而放鬆的行旅體驗。走訪農民運動者楊儒門柑仔店，化食農教育理想為日常生活；造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；走進阿原肥皂 「北海明珠」園區，親手製作天然手工皂；美食饗宴於大屯山腳下「春餘園子」，享受預約制無菜單料理。

有行旅企業家山居歲月系列「洲際溫泉奢旅 最美金山線三日深度體驗」三天二夜旅程，六月十日至十二日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

金山 溫泉

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