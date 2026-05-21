有行旅／金山溫泉 人文奢旅

每到夏天藝文展覽總是特別多，帶來知性的薰陶。而這個夏天除了各種藝術、藝文快訊，好消息是，瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）也將帶來一場經典歷史特展，展覽名稱為《The Depths of Time 時光深處》，先前已曾在世界多個城市巡展頗受好評，這次終於要在六月登陸台北華山1914文創園區，而且為免費參觀，成為夏天必須手刀預約的重點級展覽！

2026-05-20 18:33