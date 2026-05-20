PChome 24h購物「AI筆電熱銷排行榜TOP 10」！高效、輕薄、高續航霸榜

年度科技盛會「台北國際電腦展COMPUTEX 2026」即將於6月2日至6月5日登場，今年以「AI Together」為主題，並有NVIDIA執行長黃仁勳等多位科技大廠CEO親自登台演講，帶動全新一波硬體升級熱潮。PChome 24h購物公布2026上半年「AI筆電熱銷排行榜TOP 10」，前三名依序為「ACER Aspire Lite 16吋AI效能筆電」、「ACER Swift 14吋 AI筆電」與「ASUS Vivobook S16 OLED S3607 AI筆電」。

PChome 24h購物公布站上2026上半年「AI筆電熱銷排行榜TOP 10」，市場趨勢展現出更聚焦的「高效」、「輕薄」、「高續航」三大主軸。從熱銷機型觀察，14吋輕薄款與16吋大螢幕機型分別對應行動辦公與影音／多工需求；搭載OLED、高續航、輕量化設計的機型，成為今年AI筆電選購關鍵。此外，榜單亦呈現高度的品牌集中化現象，以ACER和ASUS兩大品牌佔據排行榜6成。

●PChome 24h購物2026年上半年「AI筆電熱銷排行榜TOP 10」

1. ACER Aspire Lite 16吋AI效能筆電 2. ACER Swift 14吋AI筆電 3. ASUS Vivobook S16 OLED S3607 AI筆電 4. ACER Swift Lite 14吋AI效能筆電 5. MSI Crosshair 16 HX 16吋電競筆電（黑色） 6. ROG Xbox Ally AI掌機 7. ASUS Vivobook S14 OLED S5406輕薄AI筆電 8. Lenovo Yoga Slim 7 14吋OLED輕薄AI筆電 9. ASUS Zenbook S 14 AI觸控筆電 10. MSI Prestige 13 Evo AI輕薄筆電

PChome 24h購物即日起至5月31日祭出「ASUS筆電暖心表新意」最高回饋8,000 P幣、「我的ACER AI 筆電日記」指定筆電消費滿1元登記抽掃地機器人及2萬P幣（限量）；PChome 24h購物全站北北桃地區消費者可透過「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」的超速便利。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

ASUS 16吋AI效能OLED筆電，PChome 24h購物即日起至5月31日特價37,999元。圖／PChome 24h購物提供

ACER 16吋Ultra5 AI效能筆電，PChome 24h購物即日起至5月31日特價19,900元。圖／PChome 24h購物提供