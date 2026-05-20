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虎航第3季開2日本獨家新航線 7月再推日本桃太郎彩繪機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航與日本岡山縣廳深度合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與日本岡山縣廳深度合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機。圖／台灣虎航提供

台灣虎航目前共有43條航線，其中19條為獨家航線，董事長黃世惠今宣布，今年第3季將再開航2條日本獨家新航線，預計6月初對外公布；此外，虎航深耕日本岡山航線將滿10周年，目前北高雙點齊飛、每周往返12班，今年將與日本岡山縣廳合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，預計7月執飛。

虎航今舉辦媒體茶敘，董事長黃世惠及新上任的總經理邱彰信，率領商務長暨發言人許致遠、營運長賴俊廸以及財務長賈瑋中共同出席，分享台灣虎航2026年「品牌躍升 飛行進化」策略布局。

總經理邱彰信5月7日上任，今首度露面與媒體茶敘，邱彰信表示，他2000年進華航，今天用虎航總經理身份與大家見面，上任2周就感受到華航與虎航有很大不同，除了員工比較年輕，公司文化也不太一樣。虎航4月總結營運狀況不錯，創下同期新高，看起來今年營運績效都會很亮眼。

黃世惠表示，她與邱彰信25年前都在華航管理培訓班，邱彰信待過修護、公關、營業單位、3個歐洲站、總經理特助、聯管，希望借由邱的歷練，讓虎航服務、銷售及營運面有更堅強的管理。

針對虎航未來的布局，台灣虎航今年將推出2條全新航線、2架彩繪機以及主題曲。黃世惠表示，目前虎航共有43條航線，其中包含桃園飛秋田、花卷、福島、新瀉、岡山、高知、宮崎、大分、米子、佐賀、石垣島、普吉島；台中飛名古屋、濟州；台南飛沖繩、熊本；高雄飛名古屋、岡山、仙台等19條為獨家直飛航線。

黃世惠透露，台灣旅客仍偏好日本旅遊，台灣在日本旅遊及差旅也占有一席之地，因此虎航今年第3季預計再開航2條日本獨家新航線，並將於6月初對外公布；主題曲部分，台灣虎航將邀請歌手魏嘉瑩主唱主題曲，預計7月初在相信音樂藝人的演唱會上公開發表。

彩繪機部分，黃世惠指出，今年將推出2架彩繪機，其中，虎航獨家直飛日本岡山航線已深耕10年，自2016年開航初期每周往返3班，迄今已創下台北、高雄雙點齊飛、每周往返12班亮眼紀錄。

為歡慶岡山線即將開航10周年，台灣虎航與日本岡山縣廳合作，率先推出1架「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，黃世惠說，該彩繪機預計6月抵台營運，首航盼於開航10周年的7月14日執飛台北-岡山航線，未來該彩繪機除優先飛岡山線外，其他航線也有機會搭乘到；另1架則預計於年底前公布。

此外，「虎加酒tigertel」22日起於旅展開賣，未來機票、酒店、租車、保險及票券品項會逐步上線，提供一站式服務，同時也會具有較優惠的價格。

黃世惠表示，今年第3季將導入全新的「AI行程規畫」功能，凡於「虎加酒tigertel」購買套裝行程，系統將自動依據旅客購買的行程日期與地點，產出專屬旅遊行程。

另為提高營收並瞄準日韓旅遊熱潮，台灣虎航今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類，引進包含日本美妝「Baby Egg神經醯胺VC毛孔妝前霜」、韓國頂級保養品「麗珠蘭活性修護面霜」等，未來將擴增更多品項。

台灣虎航於今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類。圖／台灣虎航提供
台灣虎航於今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今舉辦媒體茶會，左起為營運長賴俊廸、總經理邱彰信、董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠以及財務長賈瑋中共同出席，分享台灣虎航2026年「品牌躍升 飛行進化」策略布局。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今舉辦媒體茶會，左起為營運長賴俊廸、總經理邱彰信、董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠以及財務長賈瑋中共同出席，分享台灣虎航2026年「品牌躍升 飛行進化」策略布局。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今舉辦媒體茶會，今年5月7日甫上任的總經理邱彰信（左）、董事長黃世惠（右）共同出席。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今舉辦媒體茶會，今年5月7日甫上任的總經理邱彰信（左）、董事長黃世惠（右）共同出席。圖／台灣虎航提供

虎航 航線 日本

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