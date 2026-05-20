米其林5月新入選！星級主廚、20年鴨肉羹登榜 5家老饕必吃餐廳看這

《臺灣米其林指南》公佈5家位於臺北、新北、臺南的5月新入選餐廳，分別是臺北的日料餐廳「亘一郎」，新北的客家菜餐廳「阿爸的客家菜」、臺灣小吃「北鴨鴨肉羹」，以及臺南的臺灣菜「詹記」與時尚歐陸菜餐酒館「網」。

「亘一郎」由曾獲新加坡米其林一星、以正統江戶前壽司為標榜的「OSHINO」主廚押野亘一郎來台落腳開設。受到既有空間條件限制，無法以傳統板前型態逐貫上菜，因此改採以特製木盒盛裝、客人自刷醬汁方式，減少壽司端送過程中風味的流失，每組壽司間穿插入懷石料理，豐富用餐體驗。

「阿爸的客家菜」在新北三峽老街開業超過20年，是在地知名經典美食。主廚擁有超過30年經驗，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味。米其林評審員特別推薦「鳳梨醬清蒸鮮魚」，「醬料以高雄大樹的土鳳梨製作，加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，風味鹹香醇厚，搭配酸酸甜甜的新鮮鳳梨，令魚肉的味道富有層次。」

位於新北新店區的「北鴨鴨肉羹」是經營超過20年老店，店面仍保留傳統灶檯，只專注販售鴨肉羹與鴨肉飯兩項商品。米其林評審員特別推薦招牌「鴨肉羹」，「使用75至80天育齡的臺灣土番鴨，軟嫩的薄切鴨肉與洋蔥、筍絲、蒜頭一同炒香，湯頭甘甜溫潤。」同時建議吃的時候，「不妨加入些許辣椒粉，為味道增添層次。」

臺灣菜餐廳「詹記」出身魚販第二代，主打魚類為主的家常菜。米其林評審員特別推薦招牌魚湯，「以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜。」調味方式低油少鹽，符合當下健康趨勢。不過點菜流程略顯繁瑣，米其林評審員建議，「初次到訪務必查看門外張貼的點菜說明。」

時尚歐陸菜餐酒館「網」坐落於臺南市中西區小巷老屋內，主廚曾在法國歷練，風格融合歐陸技法與亞洲風味。米其林評審員建議獨自用餐的客人選坐吧檯，「既可以欣賞開放式廚房裡的料理過程，也可以請廚師推薦配餐的葡萄酒。」

◎《臺灣米其林指南》2026年5月新入選餐廳：

．亘一郎：臺北市中山區樂群三路301號5樓。電話：02-8501-5808 ．阿爸的客家菜：新北市三峽區中山路118號。電話：02-2674-3714 ．北鴨鴨肉羹：新北市新店區光明街169號。電話：02-2910-4565 ．詹記：臺南市東區東安路59號。電話：0932-737-626 ．網：臺南市中西區西門路二段372巷23號。聯繫方式：@maan.tainan

臺南的「詹記」。圖／摘自米其林官網

新北的「北鴨鴨肉羹」。圖／摘自米其林官網

臺南的「網」。圖／摘自米其林官網