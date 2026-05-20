不用飛義大利了！沛納海《時光深處》特展 六月華山文創免費看

每到夏天藝文展覽總是特別多，帶來知性的薰陶。而這個夏天除了各種藝術、藝文快訊，好消息是，瑞士高級鐘表品牌沛納海（PANERAI）也將帶來一場經典歷史特展，展覽名稱為《The Depths of Time 時光深處》，先前已曾在世界多個城市巡展頗受好評，這次終於要在六月登陸台北華山1914文創園區，而且為免費參觀，成為夏天必須手刀預約的重點級展覽！

100年前的沛納海（PANERAI）源自義大利觀光勝地佛羅倫斯（Florence），該城市不僅是是歐洲中世紀的文化、商業和金融中心，甚至在1865至1871年也曾經是義大利的首都。而1860年正是沛納海的歷史原點，品牌甚至在1910年代便曾為義大利海軍製造專業的儀器、水下裝備，甚至還曾經為義大利海軍製造軍規手錶，成為不少收藏家津津樂道的話題！

這一回的《The Depths of Time 時光深處》先前曾在在義大利羅倫斯、紐約、邁阿密、上海及東京全球巡展，展品包含從1910年代為義大利海軍特製的軍用潛水裝備、1933年正式發表的民用款時計，甚至是無數隱藏在歷史、典籍之後的「軍事機密」、台灣藏家的重要收藏銘品，都將在這次展覽中一次公開、完整披露！

沛納海《The Depths of Time 時光深處》全球巡展的地點為台北華山1914文創園區西二館，展覽從6月9日開展，頭三日為藏家、VIP限定，但6月12至15日的四天則開放公眾預約參觀，然每天從早上11點至晚上7點僅規劃數個專屬場次、各場次並將限定入場人數，建議提前免費預約，網址為https://panerai-form.srvml.net/tw/taiwan-exhibition。

沛納海（PANERAI）源自義大利觀光勝地佛羅倫斯（Florence），並與海洋、軍事、潛水息息相關。圖／沛納海提供