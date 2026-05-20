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RIMOWA季節新色「亮橙、紫紅」登場 今夏色彩能量直接開滿

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA季節新色報到，為標誌性的Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色，充滿夏季鮮明的活力能量。

這兩款充滿能量的新色組合，靈感取自普普藝術象徵的樂觀精神，Orange亮橙色有著明亮且富有動感的光采；而Magenta紫紅色則以深邃而閃耀的色調呈現，兩新色彼此交織，展開一場充滿張力的視覺對話，也彰顯夏日的熱情明亮。

RIMOWA也將季節新色延伸至包袋設計。RIMOWA Groove系列推出Orange亮橙色小型斜背包，於義大利以柔軟細緻的小牛皮打造，與行李箱相互呼應。可拆卸且可調整的背帶，搭配靈感源自RIMOWA Classic行李箱系列的提把設計，可靈活轉換為斜背、肩背或手提使用。

除了Orange亮橙色外，Groove系列亦同步推出更多色彩選擇：Cross-Body Bag斜背包新增沉穩柔和的 Chalk粉筆白與溫潤內斂的Cognac干邑棕，而Shopping Bag托特包也推出濃郁深邃的Burgundy勃艮第红。

此外，RIMOWA也將Orange亮橙色延伸至Travel Accessories系列上，推出Trifold Toiletry Pouch三折盥洗包與Packing Cube收納包，相當適合橘色控愛好者，從行李箱、包袋到旅行配件，以鮮明而一致的風格，陪伴每一次的出行。

RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential行李箱系列與Groove皮革包款系列，推出全新Orange亮橙色與Magenta紫紅色兩款季節新色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Groove系列Cross-Body Bag Small Orange亮橙色小型斜背包38,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Groove系列Cross-Body Bag Small Orange亮橙色小型斜背包38,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube亮橙色小型收納包，3,800元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories系列Packing Cube亮橙色小型收納包，3,800元。圖／RIMOWA提供

義大利 行李箱

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