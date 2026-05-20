台灣虎航力抗高油價！ 2026年啟動「品牌躍升飛行進化」布局

台灣虎航（6757）20日舉辦茶會，分享2026年「品牌躍升飛行進化」策略布局，第1季獲利寫下新高後，第2季推山「虎加酒tigertel」全新一站式服務，第3季還將導入「AI行程規劃」功能，凡於「虎加酒tigertel」購買套裝行程的消費者，系統將自動依據旅客購買的行程日期與地點，產出專屬旅遊行程，讓規劃行程不再是負擔，打造最直覺的數位旅遊體驗。

今日活動由董事長黃世惠與總經理邱彰信率領商務長暨發言人許致遠、營運長賴俊廸以及財務長賈瑋中共同出席，分享台灣虎航2026年「品牌躍升 飛行進化」策略布局。憑藉第1季營收與稅後純益攀上高點，台灣虎航以強勁的營運實力與創新的品牌魅力，持續引領台灣虎航穩坐最具活力的低成本航空指標品牌。

除了19日宣布配合台北國際觀光博覽會重磅推出的「虎加酒tigertel」全新一站式服務，成為今年旅展現場的最大亮點之外，台灣虎航也全方位提升品牌競爭力。「虎加酒tigertel」整合機票與住宿資源，嚴選各國優質飯店，提供更具競爭力的優惠價格，讓虎迷們能省下繁瑣的比價時間，一站式就能完成機票與熱門住宿的預訂，實現說走就走的輕鬆規劃。

此外，台灣虎航透過精準的選品策略，瞄準日韓旅遊熱潮，於今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類，引進如日本美妝界爆紅的「Baby Egg神經醯胺VC毛孔妝前霜」、韓國頂級口碑保養品「麗珠蘭活性修護面霜」等話題好物。推出首月即展現強大爆發力，多項新品迅速躍升為機上免稅暢銷品，台灣虎航未來也將持續擴大選品範疇，納入更多生活百貨類商品，致力滿足虎迷在萬呎高空的購物期待。

而深受虎迷期待的「2026 tigerrun」，為配合2026年將迎來開航12周年，別具巧思的選擇在12月12日舉行，並於5月27日中午12：00正式開放報名。另為深化與新世代消費者的感性連結，台灣虎航特別邀請相信音樂的人氣歌手小魏魏嘉瑩主唱台灣虎航主題曲，預計七月初正式公開發表。

黃世惠也透露，本次合作的主題曲，曲風為現代輕快節奏，再搭配小魏魏嘉瑩的歌聲，唱出充滿多巴胺的輕快旋律，聽完讓人忍不住想要立刻收拾行李出發。

此外，本次媒體茶會的壓軸高潮，則聚焦在台灣虎航獨家飛航日本岡山航線深耕十載的輝煌成就。這條串起兩地情誼的航線，自2016年開航初期每周往返3班，發展至今已寫下北高雙點齊飛、每周往返12班的亮眼紀錄。

為此，台灣虎航特別與日本岡山縣廳深度合作，共同推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，將兩地的文化意象帶上藍天，這不僅是深耕在地的豐碩成果，更象徵未來持續攜手翱翔的璀璨新篇章。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。未來，台灣虎航將繼續以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，透過產品服務的進化，為旅客打造最值得信賴的飛行體驗，並在穩健經營中再創下一個成長高峰。

台灣虎航董事長黃世惠分析，是我國第一也是唯一的低成本航空公司，透過產品服務的進化，並在穩健經營中再創下一個成長高峰。記者黃淑惠／攝影

台灣虎航透過精準的選品策略，多項新品迅速躍升為機上免稅暢銷品，未來也將持續擴大選品範疇，納入更多生活百貨類商品，致力滿足虎迷在萬呎高空的購物期待。台灣虎航／提供

台灣虎航由董事長黃世惠(右)與總經理邱彰信(左)率領團隊說明2026年「品牌躍升飛行進化」策略布局。台灣虎航／提供