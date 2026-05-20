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家樂福6月底即將更名！經典3款商品「停產絕版」雙北影響曝光
家樂福今年6月底即將更名，許多人相當好奇到底會改成什麼名字，近日更有網友發現「3款熱銷經典商品」即將停產、絕版，售完為止，不少習慣拿這3款經典環保購物袋去買東西的消費者感到相當意外。3款購物袋分別為，「RPET環保編織購物袋(大)」、「大容量購物袋」及「100%回收塑料環保購物袋」，而這3款造型也都不一樣。
統一去年底宣布家樂福將啟動改名計畫，連帶引發品牌識別需要更換的連鎖效應。有網友在Threads分享，家樂福全台門市全面停止提供付費塑膠袋，現場則必須另外購買家樂福環保購物袋42元。
家樂福宜蘭店也在臉書粉專表示，因近期配合品牌名稱更換作業，目前外送平台購物塑膠袋暫停提供，恢復供應時間將另行公告。店端會優先使用紙袋或紙箱為顧客包裝，不會收取任何費用。
至於雙北地區，由於配合「垃圾費隨袋徵收」政策，專用垃圾袋、環保兩用袋與家樂福環保清潔袋的販售，則不受此次更換作業影響。
統一超（2912）今日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。
家樂福日前在官網表示，公司的名稱已經改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，目前部分商品的標示名稱仍是舊名，是因為尚在調整過渡期，但商品的內容及品質不受影響。
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