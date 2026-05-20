把PP Krit、李柱延都「打包」？Balenciaga全新形象 二創美漫風典藏卡

Balenciaga發表全新「偶像典藏卡」廣告形象，由攝影師Hannah Moon掌鏡，呈現由創意總監Demna打造的經典包款與時裝。此系列邀請泰星PP Krit Amnuaydechkorn、韓星李柱延與中國演員馬思純參與拍攝，後製並以白卡紙為基底進行裁切拼貼，模仿美式漫畫超級英雄典藏卡片，帶來街頭風格的視覺變奏。

形象視覺中，李柱延以藍紫格紋夾克搭配寬版丹寧褲，手持大尺寸的Rodeo Top Handle Large黑色平滑小牛皮包款，將工裝復古風詮釋得沉穩隨性。該款大型包款以單提把結構與故意不合上的開襟垂墜前幅，將俐落線條與隨性完美結合；馬思純則身穿灰色機能風運動套裝，手拿經典的Le City Bag Small黑色爆裂紋小羊皮包款，在衝突美學中盡顯都會率性，該只包款訂價79,900元，與另一只76,500元、線條柔軟微垂的Le City Bag Hobo Medium更顯紮實，兩者皆承襲千禧年初的搖滾氣息，透過爆裂紋皮革（Aged Lamb skin）與復古金屬配件，將時代經典化為個性符號。

泰星PP Krit則選擇大地色系針織衫與寬褲，斜背沉穩的Rodeo Messenger Medium郵差包，流露低調的街頭文藝感，包款選用細緻平滑的啞光小牛皮（Smooth Calfskin），內斂的深灰色澤搭配獨特的雙層前幅與Turn-lock鎖釦設計，隨性折疊出自然陰影；Rodeo、Le City與Le 7系列包款已在Balenciaga全球特選專賣店、品牌官方網站：balenciaga.com，實體與網路同步開賣。

中國女星馬思純曾演出《七月與安生》，並與另一位女演員周冬雨同獲第53屆金馬獎最佳女主角獎。圖／Balenciaga提供

韓星李柱延選擇了格紋夾克、寬版丹寧褲手提Rodeo黑色平滑小牛皮包款，也復古、也街頭。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Rodeo Top Handle包大型款，17萬9,000元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Le City Bag小型款，79,900元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Le City Hobo包中型款，76,500元。圖／Balenciaga提供