田柾國CK聯名太猛！開賣首日粉絲：「預算無上限」數萬元豪買不手軟
Calvin Klein與全球品牌大使田柾國Jung Kook合作推出的Jung Kook for Calvin Klein限量系列今天開賣，在台北101購物中心展開的期間限定店外圍，排滿一排滿袋戰利品的粉絲排隊結帳，記者問現在排隊名眾今天購買預算多少？兩名粉絲不約而同說「預算無上限啊」，請她們初估袋中戰利品要多少錢？一位說「至少要2萬以上吧」，另一位回答「我的應該要4、5萬」，口袋實力驚人。
排隊民眾說，「因為田柾國很少出聯名商品，想要支持他、買正版的商品，只能透過聯名商品花下去了！」。品牌指出，台北101開賣首日，每件要價21,580元的限量皮衣外套直接秒殺，帽球帽也在首日上半場即完售，另外，女生T恤也是熱賣商品，首日客單價約20,000元至25,000元。
田柾國這次跟Calvin Klein的合作，也是他的首個時裝聯名項目。他擔任Calvin Klein品牌大使已久，這個限定系列是首次透過他的個人風格與視覺，在於每件作品上留下他的專屬印記，重新演繹品牌經典單品。田柾國指出「作為我首個時裝聯名項目，這個限定系列忠於我的真正風格，亦反映我對騎摩托車的熱愛。」
聯名系列的20款男女裝款式結合摩托車騎士精神與Calvin Klein的設計語言，系列以內衣和代表性丹寧服飾為主，包括90年代丹寧外套、90年代直筒褲和低腰寬鬆丹寧款式，以及印花T恤、衛衣和賽車外套，作品上的仿舊丹寧布點綴營造磨損效果，再加上賽車條紋裝飾，突顯了這系列的設計態度
聯名系列各款作品均加入田柾國標誌風格的細節，例如特色品牌標誌、內層的織標、隱藏式刺繡、靈感來自 田柾國的刺繡圖案，以及定製丹寧水洗效果，作品也以專屬包裝增加儀式感，提升收藏價值。
Jung Kook for Calvin Klein系列在以下指定Calvin Klein台灣實體店販售：
台北101購物中心Calvin Klein期間限定店 (僅限2026年5月20日至5月30日止)
遠百信義A13 3樓
板橋大遠百3樓
台中新光三越5樓
台南新光三越4樓
高雄漢神巨蛋7樓
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