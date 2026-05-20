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田柾國CK聯名太猛！開賣首日粉絲：「預算無上限」數萬元豪買不手軟

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Jung Kook for Calvin Klein限量系列共推出20款男女裝款式。圖／Calvin Klein提供
Jung Kook for Calvin Klein限量系列共推出20款男女裝款式。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein與全球品牌大使田柾國Jung Kook合作推出的Jung Kook for Calvin Klein限量系列今天開賣，在台北101購物中心展開的期間限定店外圍，排滿一排滿袋戰利品的粉絲排隊結帳，記者問現在排隊名眾今天購買預算多少？兩名粉絲不約而同說「預算無上限啊」，請她們初估袋中戰利品要多少錢？一位說「至少要2萬以上吧」，另一位回答「我的應該要4、5萬」，口袋實力驚人。

排隊民眾說，「因為田柾國很少出聯名商品，想要支持他、買正版的商品，只能透過聯名商品花下去了！」。品牌指出，台北101開賣首日，每件要價21,580元的限量皮衣外套直接秒殺，帽球帽也在首日上半場即完售，另外，女生T恤也是熱賣商品，首日客單價約20,000元至25,000元。

田柾國這次跟Calvin Klein的合作，也是他的首個時裝聯名項目。他擔任Calvin Klein品牌大使已久，這個限定系列是首次透過他的個人風格與視覺，在於每件作品上留下他的專屬印記，重新演繹品牌經典單品。田柾國指出「作為我首個時裝聯名項目，這個限定系列忠於我的真正風格，亦反映我對騎摩托車的熱愛。」

聯名系列的20款男女裝款式結合摩托車騎士精神與Calvin Klein的設計語言，系列以內衣和代表性丹寧服飾為主，包括90年代丹寧外套、90年代直筒褲和低腰寬鬆丹寧款式，以及印花T恤、衛衣和賽車外套，作品上的仿舊丹寧布點綴營造磨損效果，再加上賽車條紋裝飾，突顯了這系列的設計態度

聯名系列各款作品均加入田柾國標誌風格的細節，例如特色品牌標誌、內層的織標、隱藏式刺繡、靈感來自 田柾國的刺繡圖案，以及定製丹寧水洗效果，作品也以專屬包裝增加儀式感，提升收藏價值。

Jung Kook for Calvin Klein系列在以下指定Calvin Klein台灣實體店販售：

台北101購物中心Calvin Klein期間限定店 (僅限2026年5月20日至5月30日止)

遠百信義A13 3樓

板橋大遠百3樓

台中新光三越5樓

台南新光三越4樓

高雄漢神巨蛋7樓

Jung Kook for Calvin Klein限量系列今日開賣，台北101期間限定店的排隊人潮。記者江佩君／攝影
Jung Kook for Calvin Klein限量系列今日開賣，台北101期間限定店的排隊人潮。記者江佩君／攝影

Jung Kook for Calvin Klein限量系列今日開賣，台北101期間限定店的排隊人潮。記者江佩君／攝影
Jung Kook for Calvin Klein限量系列今日開賣，台北101期間限定店的排隊人潮。記者江佩君／攝影

Jung Kook for Calvin Klein限量系列，反映田柾國對騎摩托車的熱愛。圖／Calvin Klein提供
Jung Kook for Calvin Klein限量系列，反映田柾國對騎摩托車的熱愛。圖／Calvin Klein提供

Jung Kook for Calvin Klein限量系列，是田柾國首個時裝聯名項目。圖／Calvin Klein提供
Jung Kook for Calvin Klein限量系列，是田柾國首個時裝聯名項目。圖／Calvin Klein提供

Jung Kook for Calvin Klein限量系列，丹寧服飾是一大主題。圖／Calvin Klein提供
Jung Kook for Calvin Klein限量系列，丹寧服飾是一大主題。圖／Calvin Klein提供

Jung Kook for Calvin Klein限量系列排隊民眾結帳戰利品。記者江佩君／攝影
Jung Kook for Calvin Klein限量系列排隊民眾結帳戰利品。記者江佩君／攝影

台北101

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