全台第二家！鳥貴族「吃到飽」每人899 連吃120分鐘、旁邊就是捷運站

針對喜愛日式餐飲的民眾，來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自今年3月首度於高島屋店推出「吃到飽」方案。即日起再針對「慶城店」推出「吃到飽方案」，每人899元即可無限享用店內餐點。

創業近40年的連鎖居酒屋「鳥貴族」主打平價串燒與居酒屋料理，在日本擁有超過600間分店，獲得許多消費者青睞。2024年9月，鳥貴族正式登台，於新光三越台北南西一館開設全台首間分店，提供超過百款餐點品項，均一價100元。

今年3月，鳥貴族針對高島屋店獨家推出「吃到飽」方案，包括經典串燒、釜飯、炸物、飲品，通通均可無限享用，採全日供應，每人899元，用餐時間為120分鐘。隨著反應熱烈，即日起鳥貴族又再針對「慶城店」提供吃到飽方案，同樣針對週一至週日全時段供應，僅限網路預定，相較於高島屋店，慶城店鄰近捷運南京復興站，對多數消費者而言交通更為便利。