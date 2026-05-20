從相撲土俵展延至無垠的時光高原 TUDOR正式合作日本相撲協會

宛如坦克般的壯碩身形，在競技開始的瞬間，勝負可能僅在一兩分鐘內分曉。大相撲不僅僅是力道與份量的衝撞，各種細膩技巧的運用更常上演「下剋上」的名場面。瑞士鐘表品牌帝舵表（TUDOR）近日宣佈與日本相撲協會及所舉辦的「大相撲」賽事正式合作，同時並推薦了品牌旗下Black Bay 68（碧灣68型）腕表，體現東方傳統競技與西方精密機械的風格共振。

乍看之下，腕表與相撲截然不同，然兩者同樣依循傳統，並持續擁抱現代。相撲力士從年少即加入「部屋」接受嚴格培訓，在日復一日中將身心推向極限的紀律下茁壯；此種追求長遠成就而投注一生的奉獻，亦正見於帝舵表的製表傳統，在朝向精密、精準地航向上，日益精進。

「下剋上」的場面一向挑戰了體型（重量）與勝負的絕對等號，並為競技帶來高潮，其中力士炎鵬晃、宇良、翠富士皆是透過低重心與技巧完勝對手的代表；像是今年3月炎鵬晃在東京春場所十兩戰對決天空海翔馬時，便以66公斤的體重差距罕見使出「吊落」技勝出，此間的敢鬥之心正與TUDOR倡議的「天生敢為」（Born To Dare）精神不謀而合。

而直徑43毫米的Black Bay 68（碧灣68型）腕表則是「天生敢為」的具現化，表款具有兩種面盤皆有著相應配色細節，並使用獲瑞士官方天文台認證（COSC）與大師天文台認證的原廠機芯MT5601-U型為動力，表款具有抵禦日常生活磁場的矽游絲、並帶來70小時動力儲存性能。細膩、經典的雪花式指針並塗覆以Super-LumiNova®夜光塗層，一如相撲土俵上關鍵人物「行司」（裁判）手持的軍配團扇，判定勝負、為時間明確定錨。

TUDOR一向訴求「天生敢為」（Born To Dare）的品牌精神，並推薦了與相撲風格相映成趣的Black Bay 68（碧灣68型）腕表。圖／TUDOR提供

源自1960年代延續至今的雪花式指針，宛如相撲中關鍵人物「行司」的軍配團扇，為時間（與勝負）明確定錨。圖／TUDOR提供

力量、技巧、威嚇感，是相撲力士的特色。圖／TUDOR提供

TUDOR正式宣布與日本相撲協會、「大相撲」（Grand Sumo）展開合作。圖／TUDOR提供