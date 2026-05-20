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萬粽之王回歸！點水樓端午推湖州粽 網友：這顆太高級了
迎接端午，餐飲品牌點水樓推出年度主打「湖州粽」系列，以江南飲食文化為本，主打源自浙江湖州的經典工法，被譽為「萬粽之王」的傳統風味，搶攻節慶送禮與端午餐桌市場。
「湖州粽」源於江南魚米之鄉，講究以米為主食文化，並承襲當地文人飲食講究與手工工序精神，透過圓糯米與長糯米比例調和，結合炒、蒸、煮等繁複工序，使米粒呈現Q軟綿糯、糊而不爛的特色。
點水樓表示，此次湖州粽強調嚴選糯米原料與火侯控制，讓米粒吸附食材精華，呈現米香與醬香交融的口感層次，入口滑順、香氣綿延。粽體油亮透光、米心口感精緻，展現江南粽食文化的細膩工藝。
此次推出4款經典口味，「金華火腿湖州粽」（140元／顆）以金華火腿鹹香油脂融入糯米，口感醬香濃郁不膩。「干貝栗子湖州粽」（240元／顆）結合北海道干貝、栗子與黑毛豬五花肉，呈現海陸雙饗。「東坡肉鹹蛋黃湖州粽」（220元／顆）則以東坡肉油潤搭配鹹蛋黃，鹹香平衡層次豐富。
另有甜口的「福圓棗泥紫米甜粽」（220元／顆），以紫米結合桂圓與棗泥，呈現甜而不膩的傳統風味。
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