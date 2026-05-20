Google I/O 2026大會 AI眼鏡時尚登場 Gentle Monster這款墨鏡很可以

2026年Google I/O大會稍早在舊金山登場，正式亮相2款主打「時尚外觀、內在智慧」的智慧眼鏡攜手潮流眼鏡品牌Gentle Monster與Warby Parker打造專屬鏡框，預計於2026年秋季率先推出語音眼鏡版本，讓想要享受最新科技又不想與造型妥協的使用者有新選擇。

Google XR部門副總裁兼總經理Shahram Izadi表示，新一代智慧眼鏡除了提供即時協助，更不干擾使用者的日常視線。新款智慧眼鏡將推出語音眼鏡與顯示型眼鏡2種類型，前者透過耳邊語音提供導航、通話與翻譯等服務，後者則能直接在鏡片上投射所需資訊。不論哪款類型，使用者只需動口呼喚Gemini，即可解放雙手獲得立即協助。

透過與潮流品牌的跨界合作，也看出Google想要克服過往智慧眼鏡「科技感太重」刻板印象的努力，從搶先曝光的設計中可以看出，融合現代感線條與輕量化鏡框，不僅時尚好看，更兼顧全天候配戴的舒適度。

智慧眼鏡整合了Gemini的AI功能。使用者只需輕按鏡框側邊或說出「Hey Google」，就能啟動多項實用功能，「視覺即時問答」可隨時向Gemini詢問眼前跟周遭環境的任何事物，像是查詢路過餐廳的評價或辨識前方告示牌；「直覺指路導航」能辨識你所在的位置跟你面向的方向，提供自然、清晰的即時路線導航，甚至能根據你的喜好，在路線中幫你新增停靠點或尋找附近的餐廳。

除了基本的接聽電話與簡訊摘要，使用者還能透過指令即時進行攝影，並利用Nano Banana技術直接移除背景路人、雜物，或為朋友加上搞笑帽子。此外，Gemini Intelligence還會在背景為你處理需要多步驟執行的任務，當手機還放在口袋時，Gemini就已幫你在外送平台上點好咖啡，只需進行最後確認即可送出訂單。

更棒的是，這款兼具時尚外型與科技內在的智慧眼鏡將同步支援Android與iOS雙系統，為所有用戶解鎖全新的AI穿戴體驗。

Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供

Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供