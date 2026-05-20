快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

Google I/O 2026大會 AI眼鏡時尚登場 Gentle Monster這款墨鏡很可以

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供
Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供

2026年Google I/O大會稍早在舊金山登場，正式亮相2款主打「時尚外觀、內在智慧」的智慧眼鏡攜手潮流眼鏡品牌Gentle Monster與Warby Parker打造專屬鏡框，預計於2026年秋季率先推出語音眼鏡版本，讓想要享受最新科技又不想與造型妥協的使用者有新選擇。

Google XR部門副總裁兼總經理Shahram Izadi表示，新一代智慧眼鏡除了提供即時協助，更不干擾使用者的日常視線。新款智慧眼鏡將推出語音眼鏡與顯示型眼鏡2種類型，前者透過耳邊語音提供導航、通話與翻譯等服務，後者則能直接在鏡片上投射所需資訊。不論哪款類型，使用者只需動口呼喚Gemini，即可解放雙手獲得立即協助。

透過與潮流品牌的跨界合作，也看出Google想要克服過往智慧眼鏡「科技感太重」刻板印象的努力，從搶先曝光的設計中可以看出，融合現代感線條與輕量化鏡框，不僅時尚好看，更兼顧全天候配戴的舒適度。

智慧眼鏡整合了Gemini的AI功能。使用者只需輕按鏡框側邊或說出「Hey Google」，就能啟動多項實用功能，「視覺即時問答」可隨時向Gemini詢問眼前跟周遭環境的任何事物，像是查詢路過餐廳的評價或辨識前方告示牌；「直覺指路導航」能辨識你所在的位置跟你面向的方向，提供自然、清晰的即時路線導航，甚至能根據你的喜好，在路線中幫你新增停靠點或尋找附近的餐廳。

除了基本的接聽電話與簡訊摘要，使用者還能透過指令即時進行攝影，並利用Nano Banana技術直接移除背景路人、雜物，或為朋友加上搞笑帽子。此外，Gemini Intelligence還會在背景為你處理需要多步驟執行的任務，當手機還放在口袋時，Gemini就已幫你在外送平台上點好咖啡，只需進行最後確認即可送出訂單。

更棒的是，這款兼具時尚外型與科技內在的智慧眼鏡將同步支援Android與iOS雙系統，為所有用戶解鎖全新的AI穿戴體驗。

Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供
Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供

Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供
Google與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造出讓人樂於每天佩戴的智慧眼鏡。圖／Google提供

Google智慧眼鏡將於今年秋季登場。圖／Google提供
Google智慧眼鏡將於今年秋季登場。圖／Google提供

Google 舊金山 智慧眼鏡

延伸閱讀

Google智慧眼鏡來了！訂咖啡導航全靠Gemini說給你聽 動嘴就能改照片

Google搜尋25年最大改版 輸出多模態答案、以AI代理打造用戶個人體驗

Google執行長皮查宣布AI代理新紀元 Gemini三大功能將擴展至個人用戶

自動生成影片字幕、Vision Pro可眼控輪椅 Apple輔助使用功能全面進化

相關新聞

Google I/O 2026大會 AI眼鏡時尚登場 Gentle Monster這款墨鏡很可以

2026年Google I/O大會稍早在舊金山登場，正式亮相2款主打「時尚外觀、內在智慧」的智慧眼鏡攜手潮流眼鏡品牌Gentle Monster與Warby Parker打造專屬鏡框，預計於2026年秋季率先推出語音眼鏡版本，讓想要享受最新科技又不想與造型妥協的使用者有新選擇。

長榮航A330-300廣體客機高雄首航東京

長榮航空為滿足南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，20日起將放大機型，以空中巴士A330－300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門三大航點，放大機型首航班為高雄－東京成田航線，長榮航空特別於登機門打造以空中巴士A330－300為主題的專屬候機室，現場更舉辦互動遊戲送好禮活動，邀請大家共同見證這重要的時刻。

台灣首支國家先進醫療代表隊！AI 爐邊談話、VR 沉浸體驗驚豔世衛大會

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日開始舉行，外交部與衛生福利部首度於瑞士日內瓦聯合舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」，整合國內11家醫學中心與19家生技資通訊廠商，組成台灣史上首支「國家先進醫療代表隊」，馬偕紀念醫院總院長張文瀚受邀擔任代表團團長，率院內5位核心成員出征，攜帶12項智慧醫療創新成果亮相國際舞台。

Karina沉迷番茄世界怪美的！GENTLE MONSTER「Veggie系列」玩出超現實

蔬菜也能成為眼鏡靈感？GENTLE MONSTER推出全新「2026 Veggie系列」，重新演繹折疊眼鏡設計，來看aespa成員Karina是如何將蔬菜意象演繹出戲劇性的視覺語言。

懂喝的看這！酒杯之王RIEDEL揭曉年度認證餐廳 這22家連續5年上榜

在講究美食與美酒交織的精緻餐飲浪潮中，越來越多饕客發現，決定一口葡萄酒是否完美的關鍵，往往藏在舌尖觸碰杯緣的那一瞬間 。擁有「酒杯之王」美譽的奧地利頂級專業酒杯品牌 RIEDEL，攜手台灣代理商星坊酒業，正式揭曉了新一年度的「RIEDEL 認證餐廳」名單 。

比真實韓劇還夢幻的超強卡司！全智賢、孔劉主演LV「旅行精神」形象

為慶祝經典Monogram老花圖紋誕生130週年，精品龍頭路易威登（Louis Vuitton）攜手品牌大使全智賢與孔劉，共同推出全新「旅行精神Spirit of Travel」影像企劃，並由南韓名導羅泓軫（Na Hong-jin）執導，以電影化手法重新詮釋品牌核心的「旅行精神」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。