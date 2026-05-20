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台灣首支國家先進醫療代表隊！AI 爐邊談話、VR 沉浸體驗驚豔世衛大會

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日開始舉行，外交部與衛生福利部首度於瑞士日內瓦聯合舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」。圖／台北馬偕提供
第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日開始舉行，外交部與衛生福利部首度於瑞士日內瓦聯合舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」。圖／台北馬偕提供

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日開始舉行，外交部與衛生福利部首度於瑞士日內瓦聯合舉辦「2026第一屆台灣智慧醫療科技健康展覽會」，整合國內11家醫學中心與19家生技資通訊廠商，組成台灣史上首支「國家先進醫療代表隊」，馬偕紀念醫院總院長張文瀚受邀擔任代表團團長，率院內5位核心成員出征，攜帶12項智慧醫療創新成果亮相國際舞台。

此次展覽是外交部首度在日內瓦WHA場邊舉辦大規模醫療科技展，衛福部長石崇良公開向國際宣示，台灣絕對不應該被排除在WHO外，台灣有實力與智慧為全球人類健康做出實質貢獻，不能與台灣卓越的醫療夥伴攜手前行，將會是國際社會的損失。

於最具前瞻性的AI智慧醫療議題，張文瀚與台北榮總副院長李偉強與2位來自歐洲的頂尖學者共同展開現場直播的「爐邊談話」（Fireside Talk），深入剖析台灣智慧科技醫療的臨床創新應用，引發與會國際聽眾熱烈迴響。此外，馬偕團隊在文化外交上也投入大量資源，特別準備印有台灣國旗標誌的「茄芷袋」作為外交禮品，在會場引發各國訪賓熱烈索取，幾乎人手一袋；現場更與國內廠商合作展出「VR智慧眼鏡」四D全彩色功能模擬互動，為國際賓客提供沉浸式的智慧醫療體驗。

在「台灣之夜」晚宴上，石崇良於致詞中特別點名感謝張文瀚，肯定其成功凝聚國內各大醫療機構與生技產業，充分展現台灣醫療團隊團結一致的「Team Taiwan」精神。展覽最後一日，張文瀚親率代表團赴日內瓦大學「AI Hub」進行學術參訪，深化台歐臨床研究與醫療科技合作的具體對話管道，當晚也獲得駐日內瓦經濟文化辦事處在感恩晚宴上的高度肯定。

馬偕紀念醫院表示，此次參展為台灣醫療外交寫下重要里程碑，未來馬偕將持續以實際行動支持國際醫療外交，積極為台灣爭取WHO參與空間。。

WHA 日內瓦 外交部

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