Karina沉迷番茄世界怪美的！GENTLE MONSTER「Veggie系列」玩出超現實

蔬菜也能成為眼鏡靈感？GENTLE MONSTER推出全新「2026 Veggie系列」，重新演繹折疊眼鏡設計，來看aespa成員Karina是如何將蔬菜意象演繹出戲劇性的視覺語言。

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，透過品牌特有的超現實視角，重新演繹折疊眼鏡設計，系列於有機線條與建築感輪廓之間展開想像。

2026 Veggie系列展現蔬菜的廓形、色彩，透過精緻工藝交織出全新視野。系列共推出10款折疊眼鏡，在維持結構穩定的同時，兼顧便利性與實用性。從呼應蔬菜廓形的鏡框，到以莖葉為靈感的鏡腿細節，這系列將自然生機轉化為獨特原創的折疊式眼鏡設計，於眼鏡領域中展開全新願景。

Karina主演的2026 Veggie系列視覺，在原野背景下Karina展現對番茄的迷戀，將生機盎然的物象轉化為超現實主義色彩的視覺語言。

GENTLE MONSTER 2026 Veggie系列官方網站在6月6日（六）00:00正式發售，台灣可至微風南山門市實體體驗於6月6日（六）11:00正式發售。

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供