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Karina沉迷番茄世界怪美的！GENTLE MONSTER「Veggie系列」玩出超現實

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GENTLE MONSTER推出「2026 Veggie系列」，aespa成員Karina將蔬菜意象演繹出戲劇性的視覺語言。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER推出「2026 Veggie系列」，aespa成員Karina將蔬菜意象演繹出戲劇性的視覺語言。圖／GENTLE MONSTER提供

蔬菜也能成為眼鏡靈感？GENTLE MONSTER推出全新「2026 Veggie系列」，重新演繹折疊眼鏡設計，來看aespa成員Karina是如何將蔬菜意象演繹出戲劇性的視覺語言。

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，透過品牌特有的超現實視角，重新演繹折疊眼鏡設計，系列於有機線條與建築感輪廓之間展開想像。

2026 Veggie系列展現蔬菜的廓形、色彩，透過精緻工藝交織出全新視野。系列共推出10款折疊眼鏡，在維持結構穩定的同時，兼顧便利性與實用性。從呼應蔬菜廓形的鏡框，到以莖葉為靈感的鏡腿細節，這系列將自然生機轉化為獨特原創的折疊式眼鏡設計，於眼鏡領域中展開全新願景。

Karina主演的2026 Veggie系列視覺，在原野背景下Karina展現對番茄的迷戀，將生機盎然的物象轉化為超現實主義色彩的視覺語言。

GENTLE MONSTER 2026 Veggie系列官方網站在6月6日（六）00:00正式發售，台灣可至微風南山門市實體體驗於6月6日（六）11:00正式發售。

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」，以蔬菜的形態與鮮明色彩為靈感，重新演繹折疊眼鏡設計。圖／GENTLE MONSTER提供

GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」6月6日正式開賣。圖／GENTLE MONSTER提供
GENTLE MONSTER「2026 Veggie系列」6月6日正式開賣。圖／GENTLE MONSTER提供

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