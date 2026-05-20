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懂喝的看這！酒杯之王RIEDEL揭曉年度認證餐廳 這22家連續5年上榜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全台僅有22間的餐廳，寫下連續5年蟬聯認證的輝煌紀錄。圖／星坊酒業提供
全台僅有22間的餐廳，寫下連續5年蟬聯認證的輝煌紀錄。圖／星坊酒業提供

在講究美食與美酒交織的精緻餐飲浪潮中，越來越多饕客發現，決定一口葡萄酒是否完美的關鍵，往往藏在舌尖觸碰杯緣的那一瞬間 。擁有「酒杯之王」美譽的奧地利頂級專業酒杯品牌 RIEDEL，攜手台灣代理商星坊酒業，正式揭曉了新一年度的「RIEDEL 認證餐廳」名單 。

今年全台獲得這項專業認證的餐廳總數首度突破百間大關，不僅象徵著台灣餐飲業界在品酒服務上已與國際最高標準接軌，也為追求極致品飲體驗的本地消費者，勾勒出一幅最值得信賴的微醺美食地圖 。

這項備受 RIEDEL 家族高度重視的認證計畫，自4年前在台灣開跑以來，就致力於翻轉餐飲界過去只注重菜餚風味、卻往往忽略餐具專業度的現況 。星坊酒業總經理須家昌語重心長地指出，在許多餐飲獎項的評分標準裡，杯盤等看似容易被忽略的工具，其實正是消費者必然會接觸到的核心元素，更是直接影響到餐廳專業整體印象的重要關鍵 。

為了改變這個盲點，該計畫每年都透過極為嚴格的年度審查，唯有餐廳能同時提供至少兩款紅葡萄品種與兩款白葡萄品種的專用杯，並且侍酒人員必須具備精準依照酒單搭配正確杯型的專業素養，才能順利通過考核，獲頒這枚象徵頂級葡萄酒服務的國際級標章 。

隨著台灣葡萄酒品飲文化的日益成熟，大眾對於餐廳精緻服務的期待早已不可同日而語 。在今年隆重發表的百大名單中，最受矚目的莫過於全台僅有22間的餐廳，他們頂住年年審查的壓力，寫下連續5年蟬聯認證的輝煌紀錄。

翻開這份頂尖名單，台北地區由經典不敗的紅廚、老字號義式奢華Tutto Bello、頂級燒肉指標大腕，以及法式殿堂L'ATELIER de Joël Robuchon等名店領軍 ；台中則有法森小館與meatGQ等捍衛中台灣的品味版圖 ；南台灣則由高雄萬豪酒店的美享地牛排館、漢來大飯店的Flamma焰，以及台南的尼法Nephi法式料理等，展現南台灣不容小覷的法式與炙燒餐酒實力 。

這項認證計畫不僅為重視細節的餐廳主廚與侍酒師們帶來了應有的榮譽與肯定，更實質提升了台灣餐飲業在國際舞台上的競爭力 。未來饕客們走進這些獲得認證的名店，點上一杯佳釀時，便能好整以暇地期待那專為葡萄品種量身打造的無鉛水晶酒杯，如何在完美的侍酒服務下，優雅地釋放出每一滴酒液背後的風土密碼 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星坊酒業總經理須家昌（右一）與獲得認證餐廳代表大三元、渥達尼斯磨坊、匠鑫聚．私廚、Sigis、American Club Taipei、頁小館、侯布雄法式餐廳（左起）合影。圖／星坊酒業提供
星坊酒業總經理須家昌（右一）與獲得認證餐廳代表大三元、渥達尼斯磨坊、匠鑫聚．私廚、Sigis、American Club Taipei、頁小館、侯布雄法式餐廳（左起）合影。圖／星坊酒業提供

2022-2026 連續五年RIEDEL認證餐廳紅廚代表（右），自RIEDEL 品牌亞太區代表 Jean-Baptiste Cherriere手中接下肯定。圖／星坊酒業提供
2022-2026 連續五年RIEDEL認證餐廳紅廚代表（右），自RIEDEL 品牌亞太區代表 Jean-Baptiste Cherriere手中接下肯定。圖／星坊酒業提供

該計畫每年都透過極為嚴格的年度審查，才能順利通過考核，獲頒這枚象徵頂級葡萄酒服務的國際級標章 。圖／星坊酒業提供
該計畫每年都透過極為嚴格的年度審查，才能順利通過考核，獲頒這枚象徵頂級葡萄酒服務的國際級標章 。圖／星坊酒業提供

2026認證餐廳名單。圖／星坊酒業提供
2026認證餐廳名單。圖／星坊酒業提供

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