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比真實韓劇還夢幻的超強卡司！全智賢、孔劉主演LV「旅行精神」形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孔劉與全智賢演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供
孔劉與全智賢演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供

為慶祝經典Monogram老花圖紋誕生130週年，精品龍頭路易威登（Louis Vuitton）攜手品牌大使全智賢孔劉，共同推出全新「旅行精神Spirit of Travel」影像企劃，並由南韓名導羅泓軫（Na Hong-jin）執導，以電影化手法重新詮釋品牌核心的「旅行精神」。

該企劃預計總共拍攝三集，均由羅泓軫導演，此為第一集，主題定調為「日常即旅程」（Everyday Is a Journey），描寫兩位主角試著跳脫重複日常、展開內在探索的旅程。畫面透過羅泓軫獨特的敘事節奏與沉浸式視覺語言，精準捕捉全智賢與孔劉的細微動作與情緒流動，兼具質感與戲劇張力，讓精品形象更貼近生活場景。

羅泓軫向以寫實風格與強烈影像風格著稱，曾以「追擊者」拿下大鐘獎最佳導演，更於2016年「哭聲」更一舉摘下青龍獎、亞洲電影大獎最佳導演殊榮，此次與路易威登跨界合作，為精品影像注入電影級創意厚度。

路易威登Monogram誕生於1896年，由創辦人之子喬治威登構思，初衷為防仿冒並致敬其父。這個風靡全世界的圖案融合新歌德裝飾與日式美學，由四大元素所構成：品牌縮寫的LV字母、圓花與尖花、以及代表旅行的星星。百年來，Monogram從品牌獨有的防偽圖騰成為經典「老花」，不僅是旅行精神的象徵，至今更已是時尚界最具辨識度的符號之一。

全智賢演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供
全智賢演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供

孔劉演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供
孔劉演出路易威登「旅行精神Spirit of Travel」企劃首集。圖／路易威登提供

孔劉 全智賢 老花

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