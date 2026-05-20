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饗饗、旭集「黑鮪魚吃到飽」限時14天！「狗一下」黑鮪魚料理百元開吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
狗一下舉辦「東港黑鮪魚季」，吃得到黑鮪魚蔥花手捲、黑鮪魚刺身等不同品項。圖／馬辣提供
狗一下舉辦「東港黑鮪魚季」，吃得到黑鮪魚蔥花手捲、黑鮪魚刺身等不同品項。圖／馬辣提供

黑鮪魚的季節到來，饗賓集團旗下「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及「URBAN PARADISE」，同步推出「黑鮪魚吃到飽」；馬辣集團旗下「狗一下日式居酒食堂」不僅推出8款黑鮪魚主題料理，也限店推出「黑鮪魚吃到飽」方案，讓民眾大快朵頤一番。至於「勝急豬排」、「勝勢豬排」與「勝政豬排」，則是以屏東黃鰭鮪為主角，推出鮪魚套餐與海陸套餐，讓民眾輕鬆享用大海滋味。

饗賓集團旗下Buffet「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及「URBAN PARADISE」，自5月25日至6月7日期間，限時呈獻「黑鮪魚祭」，讓民眾盡興享受「海中和牛」的美味。本次黑鮪魚祭首推「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，選用油脂豐潤的中腹部位，以特製醬汁醃製後由職人手捏成型，最後刷上醬汁並點綴漬蒜仁與蔥花，帶來豐富鮮明的旨味。於平日晚餐、假日午、晚餐供應。展現食材純粹本質的「現流黑鮪生魚片」精選色澤瑰麗、紋理優美的黑鮪魚赤身部位，展現原始的鮮甜與豐腴口感，於平假日的午餐、晚餐供應。

馬辣集團旗下的日料品牌「狗一下日式居酒食堂」即日起舉辦「東港黑鮪魚季」，本次共提供有8款黑鮪魚主題料理，包括黑鮪魚蔥花手捲、黑鮪魚鐵火捲、黑鮪魚軍艦 (2貫)、黑鮪魚握壽司、黑鮪魚刺身（5片）、炙燒黑鮪魚腹握壽司、黑鮪魚中腹刺身等不同品項，每份100～290元。

針對狗一下忠孝店，並推出有「日料吃到飽」限定方案，每人988元起，即可無限品嚐百道日式料理。本次除同步升級「黑鮪魚吃到飽」之外，依照方案不同，還可無限追加「黑鮪魚刺身」、「黑鮪魚軍艦」、「黑鮪魚中腹握」等不同品項。

針對喜愛鮪魚的民眾，慕里諾集團旗下「勝急豬排」、「勝勢豬排」與「勝政豬排」，將屏東東港的「黃鰭鮪」搭配招牌日式豬排，推出海陸雙饗組合。其中勝急豬排打造「酥炸鮪魚海老豬排丼飯套餐」結合厚切鮪魚排、酥炸海老與蒜味醬燒干貝與豬排，呈現多層次的海陸風味，每份550元。預計6月份還以日本長崎直送竹莢魚，推出「酥炸竹莢魚豬排丼飯」，每份520元。

主打酥炸本味的「勝政豬排」，將鮪魚酥炸處理，推出「酥炸鮪魚套餐」以及結合招牌腰內肉的「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，各為510元、490元；「勝勢豬排」則提供「蔥鹽鮪魚套餐」與「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」，透過日式蔥鹽提味，勾勒出開胃的鮮鹹滋味，另外還有以蘋果泥與薑汁熬煮的「醬燒鮪魚腰腹肉」同步登場，各有不同特色，每份各為540、490、410元。兩大品牌也於6月同步推出「酥炸竹莢魚腰內豬排套餐」。

勝勢豬排提供「蔥鹽鮪魚套餐」與「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」。圖／慕里諾集團提供
勝勢豬排提供「蔥鹽鮪魚套餐」與「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」。圖／慕里諾集團提供

饗饗、旭集、URBAN PARADISE推出「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」吃到飽。圖／饗賓餐旅提供
饗饗、旭集、URBAN PARADISE推出「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」吃到飽。圖／饗賓餐旅提供

勝急豬排打造「酥炸鮪魚海老豬排丼飯套餐」，550元。圖／慕里諾集團提供
勝急豬排打造「酥炸鮪魚海老豬排丼飯套餐」，550元。圖／慕里諾集團提供

饗饗、旭集、URBAN PARADISE推出「現流黑鮪生魚片」吃到飽。圖／饗賓餐旅提供
饗饗、旭集、URBAN PARADISE推出「現流黑鮪生魚片」吃到飽。圖／饗賓餐旅提供

勝勢豬排推出「醬燒鮪魚腰腹肉」，每份410元。圖／慕里諾集團提供
勝勢豬排推出「醬燒鮪魚腰腹肉」，每份410元。圖／慕里諾集團提供

勝政豬排將鮪魚酥炸處理，推出「酥炸鮪魚套餐」，510元。圖／慕里諾集團提供
勝政豬排將鮪魚酥炸處理，推出「酥炸鮪魚套餐」，510元。圖／慕里諾集團提供

狗一下日式居酒食堂提供有8款黑鮪魚主題料理，包括黑鮪魚握壽司、黑鮪魚鐵火捲等品項。圖／馬辣提供
狗一下日式居酒食堂提供有8款黑鮪魚主題料理，包括黑鮪魚握壽司、黑鮪魚鐵火捲等品項。圖／馬辣提供

吃到飽 饗賓集團 屏東

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