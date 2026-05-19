自動生成影片字幕、Vision Pro可眼控輪椅 Apple輔助使用功能全面進化

在WWDC前夕，Apple宣布多項輔助使用功能更新，更深度結合Apple Intelligence，強化「旁白」、「放大鏡」、「語音控制」與「輔助使用閱讀器」等核心工具，提供更自然、直覺且個人化的操作體驗。相關功能預計於今年稍晚陸續推出，涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Vision Pro等裝置。

針對失明與低視能使用者，「旁白」中的Image Explorer運用Apple Intelligence，可更詳細描述照片、文件與掃描內容中的資訊，更新後的「即時辨識」功能搭配iPhone動作按鈕，讓使用者可直接詢問相機畫面中的內容，獲得更完整的視覺資訊。「放大鏡」也導入相同技術，除可描述周遭環境，還支援語音控制操作，例如以口令啟動放大或開啟手電筒。

Apple也進一步升級「語音控制」功能，讓肢體障礙使用者能以更自然的語句操作裝置，不需記住按鈕名稱或編號。使用者只需描述畫面內容，例如「點一下紫色資料夾」或「打開最佳餐廳指南」，系統即可辨識並執行操作，即使部分介面未完整標示輔助資訊，也能順利使用。

「輔助使用閱讀器」也加入Apple Intelligence功能，可整理複雜版面內容，包括多欄文章、圖片與表格，並提供文章摘要，協助使用者快速掌握重點。此外，系統新增即時翻譯能力，可在保留原始格式與字型的情況下，以母語閱讀內容。

Apple同時推出全新字幕生成功能，透過裝置端語音辨識技術，自動為未提供字幕的影片建立逐字稿，甚至連用iPhone拍攝、親友分享的影片，以及線上串流內容都能生成，並可在iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Vision Pro上使用，使用者也能自行調整字幕樣式。

Apple Vision Pro也在輔助使用中發揮更大助力，新增電動輪椅控制功能，利用眼球追蹤技術，協助部分無法使用傳統搖桿的使用者操控相容輪椅系統。此功能將率先於美國支援Tolt與LUCI替代驅動系統，並支援藍牙與有線連接配件。

Apple也宣布，由洛杉磯設計師Bailey Hikawa打造的適應性配件Hikawa Grip & Stand for iPhone，即日起於Apple Store線上商店正式開賣，並推出3款全新配色。這款支援MagSafe的配件，特別為輔助使用需求打造，與多位握力、肌力及行動能力受影響的障礙人士共同開發，可協助使用者以更舒適、穩定的方式握持iPhone，同時兼具支架功能。產品此次也透過Hikawa與PopSockets合作，首度於全球市場供貨。

此外，Apple也公開多項其他輔助使用更新，包括visionOS版「車輛動態提示」、FaceTime手語翻譯API、tvOS「放大文字」、超過50種語言的「姓名辨識」通知，以及支援Sony Access控制器連接iPhone、iPad與Mac等功能，持續擴展Apple生態系的無障礙體驗。

全新的字幕生成功能，會在影片本身未提供字幕或隱藏式字幕時，自動顯示語音內容的逐字稿。圖／Apple提供

tvOS加入「放大文字」支援，讓低視能使用者可放大螢幕文字，以便閱讀。圖／Apple提供

「輔助使用閱讀器」可處理更複雜的來源內容，例如科學文章，並能整理包含多欄文字、圖片與表格的版面。圖／Apple提供

全新的電動輪椅控制功能運用Apple Vision Pro的精準眼球追蹤系統，為相容的替代驅動系統提供靈敏的輸入方式。圖／Apple提供

Hikawa Grip & Stand for iPhone現在推出3款亮眼新色。圖／Apple提供