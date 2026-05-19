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自動生成影片字幕、Vision Pro可眼控輪椅 Apple輔助使用功能全面進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Intelligence讓「旁白」能夠更有效協助失明或低視能使用者探索周遭環境和螢幕上的影像。圖／Apple提供
Apple Intelligence讓「旁白」能夠更有效協助失明或低視能使用者探索周遭環境和螢幕上的影像。圖／Apple提供

WWDC前夕，Apple宣布多項輔助使用功能更新，更深度結合Apple Intelligence，強化「旁白」、「放大鏡」、「語音控制」與「輔助使用閱讀器」等核心工具，提供更自然、直覺且個人化的操作體驗。相關功能預計於今年稍晚陸續推出，涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Vision Pro等裝置。

針對失明與低視能使用者，「旁白」中的Image Explorer運用Apple Intelligence，可更詳細描述照片、文件與掃描內容中的資訊，更新後的「即時辨識」功能搭配iPhone動作按鈕，讓使用者可直接詢問相機畫面中的內容，獲得更完整的視覺資訊。「放大鏡」也導入相同技術，除可描述周遭環境，還支援語音控制操作，例如以口令啟動放大或開啟手電筒。

Apple也進一步升級「語音控制」功能，讓肢體障礙使用者能以更自然的語句操作裝置，不需記住按鈕名稱或編號。使用者只需描述畫面內容，例如「點一下紫色資料夾」或「打開最佳餐廳指南」，系統即可辨識並執行操作，即使部分介面未完整標示輔助資訊，也能順利使用。

「輔助使用閱讀器」也加入Apple Intelligence功能，可整理複雜版面內容，包括多欄文章、圖片與表格，並提供文章摘要，協助使用者快速掌握重點。此外，系統新增即時翻譯能力，可在保留原始格式與字型的情況下，以母語閱讀內容。

Apple同時推出全新字幕生成功能，透過裝置端語音辨識技術，自動為未提供字幕的影片建立逐字稿，甚至連用iPhone拍攝、親友分享的影片，以及線上串流內容都能生成，並可在iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Vision Pro上使用，使用者也能自行調整字幕樣式。

Apple Vision Pro也在輔助使用中發揮更大助力，新增電動輪椅控制功能，利用眼球追蹤技術，協助部分無法使用傳統搖桿的使用者操控相容輪椅系統。此功能將率先於美國支援Tolt與LUCI替代驅動系統，並支援藍牙與有線連接配件。

Apple也宣布，由洛杉磯設計師Bailey Hikawa打造的適應性配件Hikawa Grip & Stand for iPhone，即日起於Apple Store線上商店正式開賣，並推出3款全新配色。這款支援MagSafe的配件，特別為輔助使用需求打造，與多位握力、肌力及行動能力受影響的障礙人士共同開發，可協助使用者以更舒適、穩定的方式握持iPhone，同時兼具支架功能。產品此次也透過Hikawa與PopSockets合作，首度於全球市場供貨。

此外，Apple也公開多項其他輔助使用更新，包括visionOS版「車輛動態提示」、FaceTime手語翻譯API、tvOS「放大文字」、超過50種語言的「姓名辨識」通知，以及支援Sony Access控制器連接iPhone、iPad與Mac等功能，持續擴展Apple生態系的無障礙體驗。

全新的字幕生成功能，會在影片本身未提供字幕或隱藏式字幕時，自動顯示語音內容的逐字稿。圖／Apple提供
全新的字幕生成功能，會在影片本身未提供字幕或隱藏式字幕時，自動顯示語音內容的逐字稿。圖／Apple提供

tvOS加入「放大文字」支援，讓低視能使用者可放大螢幕文字，以便閱讀。圖／Apple提供
tvOS加入「放大文字」支援，讓低視能使用者可放大螢幕文字，以便閱讀。圖／Apple提供

「輔助使用閱讀器」可處理更複雜的來源內容，例如科學文章，並能整理包含多欄文字、圖片與表格的版面。圖／Apple提供
「輔助使用閱讀器」可處理更複雜的來源內容，例如科學文章，並能整理包含多欄文字、圖片與表格的版面。圖／Apple提供

全新的電動輪椅控制功能運用Apple Vision Pro的精準眼球追蹤系統，為相容的替代驅動系統提供靈敏的輸入方式。圖／Apple提供
全新的電動輪椅控制功能運用Apple Vision Pro的精準眼球追蹤系統，為相容的替代驅動系統提供靈敏的輸入方式。圖／Apple提供

Hikawa Grip & Stand for iPhone現在推出3款亮眼新色。圖／Apple提供
Hikawa Grip & Stand for iPhone現在推出3款亮眼新色。圖／Apple提供

由Apple Intelligence驅動的「放大鏡」更新，將相同的輔助探索與視覺描述能力帶到特別為低視能使用者打造的高對比介面中。圖／Apple提供
由Apple Intelligence驅動的「放大鏡」更新，將相同的輔助探索與視覺描述能力帶到特別為低視能使用者打造的高對比介面中。圖／Apple提供

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