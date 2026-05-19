藍色史萊姆蛋餅！拉亞漢堡×勇者鬥惡龍「4款週邊＋6款餐點」粉絲必收

「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，自即日起至8月10日期間，推出在台首次官方聯名「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」，推出6款史萊姆聯名餐點，還有4款聯名週邊與會員活動，讓粉絲盡情享受勇者鬥惡龍的世界。

本次企劃以遊戲中最具代表性的「史萊姆」為靈感原點，為粉絲打造出完整的晨間補給體驗。不僅活動期間從飲料杯、漢堡袋到點心盒均換上史萊姆主題包材，另外特製藍色的「史萊姆乳酸醬」入饌，帶來微酸的奶香風味。共計推出「史萊姆可頌」、「史萊姆乳酪貝果」、「史萊姆炸雞芝加哥堡」、「史萊姆皇后奶油吐司」、「史萊姆香蕉千層蛋餅」與「史萊姆乳酪生甜甜圈」等6款餐點。獨特又熟悉的藍色色澤，也為餐點帶來特別的感受，每份55～105元。

拉亞漢堡同步推出4款限定周邊，包括「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」。其中，最受矚目的「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」，是由拉亞漢堡與 SQUARE ENIX 共同設計，為台灣專屬獨家發售，極具收藏價值。活動期間凡購買指定聯名套餐，即可獲得「史萊姆造型保溫袋」或「史萊姆經典餐盤（2款）」。會員消費即可以專屬優惠價加購寵物頭套、保溫袋與經典餐盤，各為169、20、99元。透過 Laya NOW App消費滿 100元可獲得1枚印花，集滿15枚可免費兌換「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」1個。

此外，活動期間特別設計2款隱藏版本飲料杯，分別為「金屬史萊姆」與「拉亞國王史萊姆（金色版）」，分別印於不同尺寸的飲料杯，各以約4%機率隨機出現，彷彿遊戲中隨機掉落的寶箱，讓消費者開心迎接金屬史萊姆驚喜現身的時刻。慶祝聯名登場，活動期間，凡使用Laya NOW App單筆線上支付滿200元即可獲得抽獎資格，有機會獲得「桃園大阪單人來回機票＋日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園）豪華特典門票」，或是「日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票2張」等不同贈禮。

款史萊姆餐點、 4 款史萊姆限量周邊，搭配專屬會員抽獎活動 ，更全面換上期間限定的史萊姆包材。從飲料杯、漢堡袋到點心盒處處充滿巧思，在這 84 天的活動期間，全台逾 500 家拉亞門市將齊心化作台灣勇者們最溫暖的補給站。

共同推出日本國民 RPG「勇者鬥惡龍」（ドラゴンクエスト）系列在台灣的第一場官方聯名：。自 5/19（二） 至 8/10（一），全台逾 500 家門市將同步上線 6 款「史萊姆」聯名餐點、4 款限量周邊與專屬會員活動。特別值得一提的是，由雙方團隊精心打造的「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」，是《勇者鬥惡龍》迎來四十週年之際，首款為台灣設計、且在地限定販售的官方周邊。

史萊姆香蕉千層蛋餅，65元。圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡獨家推出「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」。圖／AI生成照片

拉亞漢堡推出4款限定周邊，包括「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」，還有隱藏版杯身。圖／拉亞漢堡提供

史萊姆可頌，55元。圖／拉亞漢堡提供

史萊姆皇后奶油吐司，50元。圖／拉亞漢堡提供

「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，聯名推出「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」。圖／拉亞漢堡提供

特製的藍色「史萊姆乳酸醬」，為餐點帶來獨特的視覺感受。

史萊姆乳酪生甜甜圈，65元。圖／拉亞漢堡提供