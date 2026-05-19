快訊

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

新婚不到1個月…網傳「阿Sa含淚控訴丈夫」 蔡卓妍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍色史萊姆蛋餅！拉亞漢堡×勇者鬥惡龍「4款週邊＋6款餐點」粉絲必收

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
史萊姆乳酪貝果，65元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆乳酪貝果，65元。圖／拉亞漢堡提供

「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，自即日起至8月10日期間，推出在台首次官方聯名「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」，推出6款史萊姆聯名餐點，還有4款聯名週邊與會員活動，讓粉絲盡情享受勇者鬥惡龍的世界。

本次企劃以遊戲中最具代表性的「史萊姆」為靈感原點，為粉絲打造出完整的晨間補給體驗。不僅活動期間從飲料杯、漢堡袋到點心盒均換上史萊姆主題包材，另外特製藍色的「史萊姆乳酸醬」入饌，帶來微酸的奶香風味。共計推出「史萊姆可頌」、「史萊姆乳酪貝果」、「史萊姆炸雞芝加哥堡」、「史萊姆皇后奶油吐司」、「史萊姆香蕉千層蛋餅」與「史萊姆乳酪生甜甜圈」等6款餐點。獨特又熟悉的藍色色澤，也為餐點帶來特別的感受，每份55～105元。

拉亞漢堡同步推出4款限定周邊，包括「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」。其中，最受矚目的「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」，是由拉亞漢堡與 SQUARE ENIX 共同設計，為台灣專屬獨家發售，極具收藏價值。活動期間凡購買指定聯名套餐，即可獲得「史萊姆造型保溫袋」或「史萊姆經典餐盤（2款）」。會員消費即可以專屬優惠價加購寵物頭套、保溫袋與經典餐盤，各為169、20、99元。透過 Laya NOW App消費滿 100元可獲得1枚印花，集滿15枚可免費兌換「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」1個。

此外，活動期間特別設計2款隱藏版本飲料杯，分別為「金屬史萊姆」與「拉亞國王史萊姆（金色版）」，分別印於不同尺寸的飲料杯，各以約4%機率隨機出現，彷彿遊戲中隨機掉落的寶箱，讓消費者開心迎接金屬史萊姆驚喜現身的時刻。慶祝聯名登場，活動期間，凡使用Laya NOW App單筆線上支付滿200元即可獲得抽獎資格，有機會獲得「桃園大阪單人來回機票＋日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園）豪華特典門票」，或是「日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票2張」等不同贈禮。

款史萊姆餐點、 4 款史萊姆限量周邊，搭配專屬會員抽獎活動 ，更全面換上期間限定的史萊姆包材。從飲料杯、漢堡袋到點心盒處處充滿巧思，在這 84 天的活動期間，全台逾 500 家拉亞門市將齊心化作台灣勇者們最溫暖的補給站。

共同推出日本國民 RPG「勇者鬥惡龍」（ドラゴンクエスト）系列在台灣的第一場官方聯名：。自 5/19（二） 至 8/10（一），全台逾 500 家門市將同步上線 6 款「史萊姆」聯名餐點、4 款限量周邊與專屬會員活動。特別值得一提的是，由雙方團隊精心打造的「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」，是《勇者鬥惡龍》迎來四十週年之際，首款為台灣設計、且在地限定販售的官方周邊。

史萊姆香蕉千層蛋餅，65元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆香蕉千層蛋餅，65元。圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡獨家推出「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」。圖／AI生成照片
拉亞漢堡獨家推出「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」。圖／AI生成照片

拉亞漢堡推出4款限定周邊，包括「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」，還有隱藏版杯身。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡推出4款限定周邊，包括「寵物頭套 拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」，還有隱藏版杯身。圖／拉亞漢堡提供

史萊姆可頌，55元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆可頌，55元。圖／拉亞漢堡提供

史萊姆皇后奶油吐司，50元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆皇后奶油吐司，50元。圖／拉亞漢堡提供

「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，聯名推出「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」。圖／拉亞漢堡提供
「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，聯名推出「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」。圖／拉亞漢堡提供

特製的藍色「史萊姆乳酸醬」，為餐點帶來獨特的視覺感受。
特製的藍色「史萊姆乳酸醬」，為餐點帶來獨特的視覺感受。

史萊姆乳酪生甜甜圈，65元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆乳酪生甜甜圈，65元。圖／拉亞漢堡提供

史萊姆炸雞芝加哥堡，105元。圖／拉亞漢堡提供
史萊姆炸雞芝加哥堡，105元。圖／拉亞漢堡提供

吐司 日本

延伸閱讀

IP聯名熱潮升溫！ 「超級瑪利歐」攻早餐、「雪碧」嗨翻台中市集

明星餐點買1送1、套餐享折扣 頂呱呱、漢堡王「最新優惠券」出爐

大魯閣攜手人氣節目《綜藝玩很大》發放近百萬價值揪團體驗券，號召玩家組隊免費挑戰!

滿額送千層蛋糕！LADY M快閃台南 限定「檸香奶綠千層蛋糕」登場

相關新聞

全台首家3COINS誠品武昌店型亮相 誠品南西香氛再添新戰力SHIRO

誠品生活新櫃登場，全台首家日本生活雜貨品牌3COINS 8月將進駐誠品生活武昌，同樣迎來全台首店的還有日本潮流服飾品牌WEGO。

明星餐點買1送1、套餐享折扣 頂呱呱、漢堡王「最新優惠券」出爐

連鎖速食「頂呱呱」自5月20日至6月14日限時推出「呱張省優惠券」，提供多款不同優惠。其中包括可口可樂系列、功夫茶系列、地瓜薯條、波浪薯條均享「買1送1」；

藍色史萊姆蛋餅！拉亞漢堡×勇者鬥惡龍「4款週邊＋6款餐點」粉絲必收

「拉亞漢堡」與日本SQUARE ENIX攜手，自即日起至8月10日期間，推出在台首次官方聯名「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」，推出6款史萊姆聯名餐點，還有4款聯名週邊與會員活動，讓粉絲盡情享受勇者鬥惡龍的世界。

虎航「全航線單程未稅1199元」周五開搶 長汎假期韓國暑假團2萬有找

台北國際觀光博覽會（TTE）將自5月22日至5月25日登場，台灣虎航同步推出線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價，並首度曝光「虎加酒tigertel」新服務；長汎假期推出抗漲優惠，韓國及東南亞暑假團體行程每人2萬元有找；華信航空則推出離島自由行每人3599元起。

台北國際觀光博覽會本周登場 長汎假期推出多款抗漲行程出國免兩萬

「TTE台北國際觀光博覽會」將於本周五在台北世貿登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期將祭出旅展破盤價，更加碼多項「現場下單專屬好康」。展攤舞台四日皆有活動，包含精選行程介紹、機加酒競標拍賣等精彩內容，民眾現場完成指定任務即可獲得周邊好禮。長汎假期表示，暑假旅遊旺季即將到來，推出多款日韓及東南亞團體行程，團費最低兩萬有找。

不用飛日本也能買！3COINS台灣首店8月進駐西門町 網友狂猜台灣售價

去日本旅遊一定要去挖寶的生活雜貨店3COINS正式宣布進軍台灣市場，首間門市預計將於8月進駐台北西門商圈的「誠品生活武昌」，也是年輕人與觀光客聚集的熱門區域。消息曝光後，立刻在Threads、Dcard等社群掀起討論，不少網友直呼：「終於不用飛日本搬貨了！」但也有網友不樂觀表示：「該不會日幣當台幣賣吧？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。