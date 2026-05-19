虎航「全航線單程未稅1199元」周五開搶 長汎假期韓國暑假團2萬有找

台北國際觀光博覽會（TTE）將自5月22日至5月25日登場，台灣虎航同步推出線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價，並首度曝光「虎加酒tigertel」新服務；長汎假期推出抗漲優惠，韓國及東南亞暑假團體行程每人2萬元有找；華信航空則推出離島自由行每人3599元起。

台灣虎航線上旅展推出全航線單程未稅1199元起促銷價，旅行期間為2026年5月22日起至2027年3月27日，樂虎卡卡友還可獲得3%tigerpoints回饋。台灣虎航表示，凡於台灣虎航官網完成購票者，於旅展虎航攤位出示指定航點的訂單確認信，即可兌換限定的復古鑰匙圈乙個。

此外，台灣虎航也於旅展首度曝光「虎加酒tigertel」新服務，整合機票與住宿預訂，旅客只需透過「虎加酒tigertel」單一平台下單，能享有更具競爭力的套裝優惠。

台灣虎航表示，凡於台北國際觀光博覽會期間，完成「虎加酒tigertel」下單，可憑電子行程確認信至旅展領取DJB日本2日吃到飽eSIM、大阪單程接機，以及台灣虎航周邊商品。

除了首發的「虎加酒tigertel」外，台灣虎航也將旅展現場打造大型落地電子機艙門與懸掛透屏，規畫「虎將敲敲門」大螢幕互動遊戲，只要追蹤虎航官方IG即可挑戰，有機會帶走不限航點來回機票、全九州JR PASS、3000元tigerpoints回饋金等好禮。

長榮航空直營旅行社「長汎假期」指出，旅展期間推出多款暑假日韓及東南亞團體行程，「韓國松山金浦雙主題4日」每人1萬9500元起；東南亞行程包含搭乘五星郵輪暢遊下龍灣的「北越輕旅行5日」，每人1萬6900元起，以及結合環球影城與樂高樂園的「馬新雙樂園5日」，每人可折抵2000元。

最受歡迎的日本旅遊則推出「水蜜桃吃到飽環球影城5日」每人3萬5900起，小孩不占床再折5000元，以及「北海道函館富良野花火5日」每人3萬8900起。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10至15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期希望成為旅客的「抗漲後盾」，透過對各國旅遊資源的精確佈局，不僅確保行程好品質，也提供抗漲優惠。

長汎假期指出，受國際情勢影響，發現旅客規畫歐美長線旅遊時，對於「直飛航點」的需求明顯提升，考量降低轉機與航班異動風險，針對歐洲市場，以長榮航空米蘭、慕尼黑及巴黎航線為基礎，規畫近期詢問度大增的瑞士旅遊，包含瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，每人最高折抵1萬元。

華信航空也推出超值優惠，旅展期間推出離島自由行每人3599元起，現場報名再享第2人現折1000元，另也針對澎湖、金門、馬祖及台東航線，加碼推出機加酒限定優惠。

長汎假期暑假祭出「水蜜桃吃到飽環球影城5日」$35,900起，小孩不佔床再減五千，搶攻暑假親子旅遊商機。圖／長汎假期提供

華信航空旅展期間推出離島自由行每人3599元起，現場報名再享第2人現折1000元。圖／華信提供