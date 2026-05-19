台北國際觀光博覽會本周登場 長汎假期推出多款抗漲行程出國免兩萬

「TTE台北國際觀光博覽會」將於本周五在台北世貿登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期將祭出旅展破盤價，更加碼多項「現場下單專屬好康」。展攤舞台四日皆有活動，包含精選行程介紹、機加酒競標拍賣等精彩內容，民眾現場完成指定任務即可獲得周邊好禮。長汎假期表示，暑假旅遊旺季即將到來，推出多款日韓及東南亞團體行程，團費最低兩萬有找。

長汎假期副總經理蔡錦惠指出，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10-15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期透過對各國旅遊資源的精確佈局，不僅確保行程好品質，也提供抗漲優惠。旅展期間歡迎民眾到位於台北世貿展區編號B817的攤位同樂拿好康，至長汎假期全台門市報名，也同樣享有旅展特惠價。

長汎假期說明，暑假旅遊旺季即將到來，因應親子與家庭客群出遊需求，暑假出遊短線兩萬有找。「韓國松山金浦雙主題4日」$19,500起、「北越輕旅行5日」$16,900起，結合環球影城與樂高樂園的「馬新雙樂園5日」每人可折抵$2,000。日本旅遊「水蜜桃吃到飽環球影城5日」$35,900起，小孩不佔床再折$5,000，以及「北海道函館富良野花火5日」每人$38,900起。

除暑假檔期外，長汎假期亦同步推出多款日韓及東南亞優惠行程，包括「東京輕旅行~鎌倉箱根螃蟹5日」$25,900起、「潮玩關西~京阪小資輕旅行5日」$26,900起；東南亞則有「宿霧特賣會鯨鯊5日」$17,888起，以及「龍蝦隨便吃泰國不玩水5日」$19,900起，在票價調漲之際仍提供旅客以相對實惠的預算規劃海外旅程。

長汎假期針對歐洲市場，以長榮航空米蘭、慕尼黑及巴黎直飛航線為基礎，規劃瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，旅展期間每人最高可折抵$10,000；此外，也同步推出多款秋冬早鳥產品，其中「奧捷童話小鎮國王湖10日」$74,900起。配合長榮航空預計於6月開航的華盛頓航線，亦推出華盛頓、多倫多雙點進出行程，串聯美加東岸旅遊路線，提供秋季賞楓旅客更多元的行程安排。

另外，長榮航空針對青森、神戶、東京及釜山等熱門日韓航點增班或放大機型，為暑假、賞楓旺季前往日韓的旅客提供更多選擇；長汎假期亦同步推出多款日韓優惠行程，像是「相約四國~魔法小豆島．歐風神戶5日」從神戶玩到四國，每人只要$29,900起。