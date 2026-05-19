全台首家3COINS誠品武昌店型亮相 誠品南西香氛再添新戰力SHIRO

誠品生活新櫃登場，全台首家日本生活雜貨品牌3COINS 8月將進駐誠品生活武昌，同樣迎來全台首店的還有日本潮流服飾品牌WEGO。

在日本許多百貨商場都設有據點的平價生活雜貨品牌3COINS，即將首度登陸台灣，在8月進駐誠品生活武昌，誠品生活透露，3COINS除了帶來台灣獨家限定商品，更可直接入手擁有煎烤炊煮等六種烹飪功能的微波料理盒，微波後即可享用焦痕鮮嫩的煎魚或雞腿排，是忙碌上班族或分憂家事的超級救星，還有threads上熱門討論的微波煮蛋器等廚房用品系列，以及長年熱銷的質感居家用品、流行配件，即將在台灣就可盡情遊逛。

陸續進行改裝換櫃的誠品生活武昌，迎來全台首店進駐的還有日本潮流服飾品牌WEGO，蒐羅日系街頭、復古古著到次文化搭配，是穿搭愛好者不容錯過的寶藏地點，將在5月29日進駐誠品生活武昌4樓。

齊聚多家特色香氛品牌的誠品生活南西，北海道人氣保養香氛品牌SHIRO將於6月3日進駐誠品生活南西1樓，提供香氛愛好者新選擇。

誠品生活年中慶「也太幸運了吧」巨型扭蛋機6月4日起北中南輪番登場，會員憑500元發票即有機會獲得關西六福莊生態住宿體驗券，更可周周參與線上直播抽獎金。

誠品生活台南歡慶一周年，5月28日起限量發放「敦親厝邊好禮袋」，出示台南人憑證即可獲得以5折優惠享用成真咖啡系列飲品等限定體驗券。

全台首家日本生活雜貨品牌3COINS 8月將進駐誠品生活武昌。圖／誠品生活提供

日本平價生活雜貨品牌3COINS，擁有煎烤炊煮等六種烹飪功能的微波料理盒。圖／誠品生活提供

有日本潮流服飾品牌WEGO，5月29日進駐誠品生活武昌4樓。圖／誠品生活提供