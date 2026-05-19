明星餐點買1送1、套餐享折扣 頂呱呱、漢堡王「最新優惠券」出爐

連鎖速食「頂呱呱」自5月20日至6月14日限時推出「呱張省優惠券」，提供多款不同優惠。其中包括可口可樂系列、功夫茶系列、地瓜薯條、波浪薯條均享「買1送1」；

「百元專區」系列提供5款不同搭配組合，原價118～200元，優惠價89～139元。另外還有「雙人餐專區」，提供5種搭配方案，每套原價318～414元，優惠價229元起，現享67折起。其他如「黃金雞塊」、「呱呱包」、「原味炸雞」、「雞脖子」等點心，均享2份優惠價，每組99元起。

「漢堡王」自即日起至7月20日期間，推出期間限定新品「黑醬風雲」系列，以特調的黑胡椒醬汁，為肉類帶來嗆辣有勁又帶著醇厚香氣的風味。包括有「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤雞堡」兩種選擇，單點各為158、128元，套餐價各為213、183元，另有官網獨家餐優惠方案。

不僅如此，漢堡王自即日起至6月30日，推出「稅後省一波」優惠券，全券共可省2,568元。其中包括7款指定產品享「買1送1」，包括飲料、洋蔥圈、薯條、雞塊等品項，最多現省55元。另外還有6組「雙堡超值組」，每套99元起，還有6組「雙人分享餐」，每套189～299元。「1+1自由配」則提供49元、69元與89元等3種價位，方便消費者依照喜好搭配。

頂呱呱推出指定品項買1送1，還有多種組合優惠方案。圖／頂呱呱提供

頂呱呱推出「呱張省優惠券」。圖／頂呱呱提供