不用飛日本也能買！3COINS台灣首店8月進駐西門町 網友狂猜台灣售價

去日本旅遊一定要去挖寶的生活雜貨店3COINS正式宣布進軍台灣市場，首間門市預計將於8月進駐台北西門商圈的「誠品生活武昌」，也是年輕人與觀光客聚集的熱門區域。消息曝光後，立刻在Threads、Dcard等社群掀起討論，不少網友直呼：「終於不用飛日本搬貨了！」但也有網友不樂觀表示：「該不會日幣當台幣賣吧？」

對許多台灣民眾來說，3COINS幾乎已是赴日自由行的固定行程。店內販售大量居家用品、廚房小物、美妝配件、收納用品與旅行雜貨，以實用性高、價格親民聞名，大多數商品定價都是超親民的日幣300元，也因此成為日本「高CP值生活雜貨」代表品牌之一。

近期社群討論度最高的商品，就是被網友封為「煎魚神器」的微波料理盒，結合煎、炒、燉、蒸、煮、加熱等功能，不少日本主婦與台灣旅客都分享，只要放進微波爐，就能快速完成煎魚、雞腿排等料理，料理小白也能無腦完成美味料理，在代購圈也大受歡迎。

除了煎魚神器之外，3WAY可攜式摺疊旅行袋、超大容量托運袋也是網紅們狂推的超人氣神物，另外還有熱銷順髮梳，以及質感居家收納用品等，也都在這次引進清單之內。

登台消息一出，網友立刻開始猜測台灣售價，部分民眾擔心，考量到進口關稅、物流營運及實體店面租金等各項成本，過去不少日本平價品牌來台後價格明顯調漲，「還是飛去日本買比較過癮。」但也有網友樂觀表示，觀察DAISO JAPAN大創百貨在台的定價策略，日幣300元小物的售價很有可能壓在99元以內，認為「這個價差可以買。」

3CONIS表示，此次在台展店除了同步引進日本熱銷商品外，首店亦將推出台灣限定商品，結合在地消費需求，打造更貼近台灣市場的購物體驗。詳細開幕日期、商品資訊與限定企劃，也將透過官方社群平台陸續公開。