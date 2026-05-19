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華信TTE旅展離島3,599元起 現場第2人再折1,000元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空2026年TTE旅展推出超值優， 離島自由行3,599元起 現場第2人再折1,000元。華信／提供
華信航空2026年TTE旅展推出超值優， 離島自由行3,599元起 現場第2人再折1,000元。華信／提供

2026年TTE台北國際觀光博覽會將於5月22-25日在台北世貿中心舉辦，華信航空特別推出超值優惠，離島自由行每人最低只要新台幣3,599元起。旅展期間現場報名立即享有第2人現折1,000元的限量好康優惠，歡迎初夏規劃出遊的民眾前往華信航空旅展攤位搶購。

今年夏季國內離島各地推出主題旅遊活動，華信航空以「這夏出發 精彩無限」為主題，針對澎湖、金門、馬祖及台東航線，加碼豪華推出精選機加酒頂級限定優惠：

「澎湖花火節」：為迎接暑期最熱門的「七龍珠Z」澎湖花火節，華信航空特別推出澎湖2天1夜升級體驗只要5,299元起，旅展下單更可免費享有「高空觀賞花火」、「海上浪漫賞花火」或「機車24小時暢遊」的豪華玩法三選一。

「金門五星之旅」：華信航空特別推出金門「旅展特惠保證」，入住五星級金湖飯店2天1夜只要5,188元起，除免費升級自助餐早餐，更可暢玩飯店專屬設施。旅展期間現場下單，就享有第2人現折1,000元的超值優惠。

「馬祖藍眼淚」：今年夏天，歡迎搭乘華信航空復古文青風「馬祖時光機」飛往馬祖渡假。為讓民眾體驗馬祖藍眼淚夢幻之美，華信航空特推出2天1夜馬祖自由行特惠價僅需4,999元起，現場下單再加碼贈送「夢幻藍眼淚坑道船」體驗，絕對是今夏最具話題性的打卡亮點。

「台東熱氣球」：歡迎搭乘華信航空班機到台東，體驗台東熱氣球嘉年華早鳥熱潮，入住奢華鹿鳴溫泉酒店，一泊二食頂級享受僅需6,299元起，另加碼贈送「質感野餐墊」與「專屬私房行程半日遊」，歡迎旅客儘速報名搶占最尊榮的五星暑期假期。

為回饋廣大旅客，華信航空今年TTE旅展特別準備驚喜贈品，參觀民眾只要在旅展現場加入華信航空粉絲頁，並完成與華信航空吉祥物海東青合照任務，就能獲得「海東青寶寶」限量好禮，歡迎大家到華信航空攤位選購今年最超值的精采夏日行程。

華信 旅展 華信航空

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