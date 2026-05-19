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IP聯名熱潮升溫！ 「超級瑪利歐」攻早餐、「雪碧」嗨翻台中市集
品牌跨界聯名不斷推陳出新，國際食品品牌雀巢攜手動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》推出早餐脆片限量聯名包裝，而氣泡飲品牌 雪碧則進駐台中熱門打卡據點舉辦期間限定活動，從餐桌到實體場域全面搶攻暑假消費商機、「體驗＋IP」雙軌並進。
搭上電影話題熱潮，雀巢推出《超級瑪利歐銀河電影版》早餐脆片聯名系列，將經典角色融入限量包裝設計，讓早餐時間化身冒險關卡。此次除了換上新裝的可可脆片與美祿可可球，也同步推出年度新品「莓莓口味」早餐穀片。
品牌同時延伸至成人族群，推出「纖怡穀物棒」雙新口味，包括可可蛋白與蜂蜜燕麥款，強調每條含糖量低於1公克，主打低負擔行動補給。配合上市，消費者於指定通路單筆消費滿299元即可獲得限量聯名早餐碗，登錄發票還有機會抽中聯名豪華組合。
此外，氣泡飲品牌雪碧則將行銷重心移至實體體驗。日前進駐台中打卡熱點帝國製糖廠台中營業所，打造期間限定「辣裡有市」活動，攜手火鍋品牌「海底撈」與台中人氣鍋物「老井極上燒肉」推出爽辣餐飲體驗，並邀請品牌大使高爾宣OSN現身分享「氣泡配辣」的清爽搭配概念。
即日起至5/27於OK便利商店購買雪碧搭配卡辣姆久平切洋芋片、可享合購價52元。5/25至6/28至海底撈全台門市，內用點購指定辣味鍋底、搭配指定雪碧品項，即可參加雪碧配辣爽辣開撈抽獎活動，獎項包括雪碧TM手持風扇、海底撈菜品券等，數量有限，換完為止。
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