快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

聽新聞
0:00 / 0:00

台南國華街60年員林肉圓提前熄燈　店家親曝：不會再重新營業了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台南國華街60年老店「員林肉圓」，傳出將提前熄燈。圖／摘自國華街員林肉圓FB
台南國華街60年老店「員林肉圓」，傳出將提前熄燈。圖／摘自國華街員林肉圓FB

位於台南國華街、已有超過60年歷史的「員林肉圓」，日前正式透過社群平台宣布，預計營業至5月底，但店家最新再度發文透露，「經過這兩天將剩餘原物料統計後，應該本週日（5月24日）就是最後營業日」，並喊話喜愛老味道的顧客，「請把握時間趕快來品嚐。」

日前隨著停業消息傳出，網路上也開始出現「之後還會重新開幕」、「已被財團收購」等傳聞。對此店家今（19日）特別發文澄清，「小編還真希望這是真的」，並強調停業後業主將出售店面，「重新開業的謠言將不會發生。」

「員林肉圓」以少見的彰化派「先蒸後炸」作法，在台南清蒸肉圓為主流的市場中闖出知名度。外皮以地瓜粉與樹薯粉調製，口感Q彈卻不過於厚重，內餡則包入豬後腿肉、筍塊、香菇與鹹蛋黃，再淋上招牌醬汁與特製辣醬，成為許多台南人心中的經典老味道。

「員林肉圓」2025年曾獲台菜專家黃婉玲選入「500碗」。黃婉玲表示，店家的做法顛覆台南人對肉圓的既定印象，「肉圓外皮Q得恰到好處，泡油火候掌握極佳，不會炸得焦脆，反而保有軟嫩感，醬汁更是一絕，至今仍讓不少老饕無法破解。」

據了解，「員林肉圓」決定歇業，除原物料成本持續上升，也面臨人力短缺問題。由於店內肉圓長年堅持手工製作，卻始終難以找到年輕人願意接手學習，家族經過審慎討論後，最終決定畫下句點，也讓這間陪伴台南人近一甲子的老店，即將正式告別。

員林 台南 肉圓

延伸閱讀

鵝肉粽必嘗！萊爾富「端午安康」粽子預購開跑 指定商品任選2件95折

北京西單商圈地標老佛爺百貨 5月底歇業

曾獲500盤肯定、亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「gubami Social」 6月底熄燈

便宜到哭！日本拉麵名店6月漲20％ 網見新價格驚：真擔心老闆

相關新聞

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

速食龍頭麥當勞再度調整價格。台灣麥當勞19日宣布，將自5月27日凌晨零時起調整部分產品售價，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒及部分點心、飲料價格調升3至5元，其中超值全餐調漲5元、早餐套餐調漲3元；不過，主餐單點價格維持不變。整體平均調幅1.3%。

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？專業網友曝背後商業目的

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，今天(19日)上午開賣，依舊吸引數百瘋狂粉絲到場排隊，有人漏夜排隊超過12小時、其中也有不少「代排部隊」。然而針對品牌每隔一陣子就來台快閃卻遲遲不展店，有網友就在社群提問「這用意為何？這樣真的賺得到錢？」，結果釣出專業人士回覆，這背後其實是藏有「高明的商務考量」。

波的多「肉骨茶」洋芋片出包！大馬人吐槽3缺失 官方回應救火

華元食品波的多近日推出「肉骨茶口味」洋芋片，不過新包裝卻意外引發文化爭議。一名來自馬來西亞的女網友在Threads發文指出，包裝設計混用了多種不恰當元素，讓她看了忍不住直呼「我要捍衛肉骨茶的正義！」

IP聯名熱潮升溫！「超級瑪利歐」攻早餐、「雪碧」嗨翻台中市集

品牌跨界聯名不斷推陳出新，國際食品品牌雀巢攜手動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》推出早餐脆片限量聯名包裝，而氣泡飲品牌 雪碧則進駐台中熱門打卡據點舉辦期間限定活動，從餐桌到實體場域全面搶攻暑假消費商機、「體驗＋IP」雙軌並進。

台南國華街60年員林肉圓提前熄燈　店家親曝：不會再重新營業了

位於台南國華街、已有超過60年歷史的「員林肉圓」，日前正式透過社群平台宣布，預計營業至5月底，但店家最新再度發文透露，「經過這兩天將剩餘原物料統計後，應該本週日（5月24日）就是最後營業日」，並喊話喜愛老味道的顧客，「請把握時間趕快來品嚐。」

想入住？不可能！LV在倫敦開設快閃「飯店」不給住！歐陸影后名流站台

為慶祝經典Monogram老花誕生130周年，法國精品路易威登（Louis Vuitton）自即日起至至6月21日止，於倫敦精華區梅菲爾（Mayfair）打造名為「路易威登飯店」（THE LOUIS VUITTON HOTEL）的沉浸式快閃體驗空間。日前舉辦開幕晚宴，品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、時髦星二代羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）等國際名人齊聚都到場慶祝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。