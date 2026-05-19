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台灣虎航線上旅展全航線單程未稅1,199元起 「tigertel」登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航線上旅展全航線單程未稅1,199元起。台灣虎航／提供
台灣虎航線上旅展全航線單程未稅1,199元起。台灣虎航／提供

台灣虎航（6757）2026年除了打造沉浸式電子機艙門與豐富的現場互動外，更因應本次旅展重磅推出首發亮相的「虎加酒tigertel」全新一站式服務，成為今年展位的最大亮點。

台北國際觀光博覽會將自5月22日起一連四天於台北世貿一館熱鬧登場！為滿足旅客對高效、便利旅遊的追求，台灣虎航也藉本次的台北國際觀光博覽會首度曝光「虎加酒tigertel」新服務。「虎加酒tigertel」整合機票與住宿預訂，嚴選各地優質飯店，虎迷們只需透過「虎加酒tigertel」單一平台下單，不僅省下比價時間，還能享有更具競爭力的套裝優惠，讓行程規劃不再是繁瑣的工程，為每位虎迷量身打造全方位的旅遊新體驗。

此外，凡於台北國際觀光博覽會期間，完成「虎加酒tigertel」下單並付款後，可憑電子行程確認信至旅展現場領取，DJB日本2日吃到飽 eSIM、大阪單程接機，以及台灣虎航周邊商品等精美好禮，上述成交禮每日限量贈送，送完為止。

除了首發的「虎加酒tigertel」外，台灣虎航於旅展現場將打造大型落地電子機艙門與懸掛透屏，帶領虎迷沈浸式體驗一秒抵達異國的驚喜。

現場除將有虎將驚喜現身，並同步規劃「虎將敲敲門」大螢幕互動遊戲外，只要追蹤台虎官方IG即可挑戰，更有機會帶走不限航點來回機票、全九州JR PASS、3,000元tigerpoints回饋金及多款獨家好禮。

此外，民眾只要在旅展期間申辦「樂虎卡」，並至旅展現場出示申辦進度查詢畫面，即有機會獲得「台灣虎航×樂天桃猿ROCKY夢想馬克杯」或「台灣虎航×樂天桃猿紀念球」，每日供應數量有限，不可挑選，送完為止，想要蒐集獨家限量周邊的棒球迷與虎迷千萬別錯過。

看準夏日出國旅遊熱潮蓄勢待發，台灣虎航線上旅展同步促銷，推出全航線單程未稅1,199元起的優惠促銷價，促銷期間為2026年5月22日上午10：00起至2026年5月25日晚間23：59止，可訂購的旅行期間為2026年5月22日起至2027年3月27日。為了回饋樂虎卡卡友，旅展期間樂虎卡卡友亦可至樂虎卡專屬購票頁面購票，有機會可享最優85折購票優惠外，還可再獲得3% tigerpoints回饋，精打細算的虎迷務必把握這次雙重省錢的絕佳機會。

凡於線上旅展期間至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示指定航點的訂單確認信，即可兌換展場限定的復古鑰匙圈乙個，成交禮每日數量有限，送完為止。

台灣虎航旅展重磅推出首發亮相的「虎加酒tigertel」全新一站式服務。台灣虎航／提供
台灣虎航旅展重磅推出首發亮相的「虎加酒tigertel」全新一站式服務。台灣虎航／提供

台灣虎航「虎加酒tigertel」新服務登場。台灣虎航／提供
台灣虎航「虎加酒tigertel」新服務登場。台灣虎航／提供

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