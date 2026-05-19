聽新聞
0:00 / 0:00
想入住？不可能！LV在倫敦開設快閃「飯店」不給住！歐陸影后名流站台
為慶祝經典Monogram老花誕生130周年，法國精品路易威登（Louis Vuitton）自即日起至至6月21日止，於倫敦精華區梅菲爾（Mayfair）打造名為「路易威登飯店」（THE LOUIS VUITTON HOTEL）的沉浸式快閃體驗空間。日前舉辦開幕晚宴，品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、時髦星二代羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）等國際名人齊聚都到場慶祝。
這座非傳統「飯店」位於伯克利廣場28號，是品牌為紀念1885年在此開設法國以外首間門店的特別企劃。空間共四層樓，以品牌五大經典包款為主題規劃：一樓Keepall大廳如精品飯店大堂，可領取紀念「房卡」；一樓設有以Alma包命名的Café Alma，供應Monogram主題下午茶；二樓Speedy Room陳列經典包款歷史；三樓以Neverfull包為靈感打造「健身房」藝術裝置；地下室則是Noé主題酒吧，周末夜化身時尚社交據點。
不同於傳統飯店，此空間集展覽、精品店、咖啡廳與酒吧於一體，免費開放參觀（需線上預約），將130年的老花傳奇轉化為可體驗、可打卡的時尚新地標，不僅重現LV旅行精神，更透過互動裝置、限定美食與紀念商品，讓參訪者深度體驗品牌工藝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。