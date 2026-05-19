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想入住？不可能！LV在倫敦開設快閃「飯店」不給住！歐陸影后名流站台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間外觀。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間外觀。圖／路易威登提供

為慶祝經典Monogram老花誕生130周年，法國精品路易威登（Louis Vuitton）自即日起至至6月21日止，於倫敦精華區梅菲爾（Mayfair）打造名為「路易威登飯店」（THE LOUIS VUITTON HOTEL）的沉浸式快閃體驗空間。日前舉辦開幕晚宴，品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、時髦星二代羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）等國際名人齊聚都到場慶祝。

這座非傳統「飯店」位於伯克利廣場28號，是品牌為紀念1885年在此開設法國以外首間門店的特別企劃。空間共四層樓，以品牌五大經典包款為主題規劃：一樓Keepall大廳如精品飯店大堂，可領取紀念「房卡」；一樓設有以Alma包命名的Café Alma，供應Monogram主題下午茶；二樓Speedy Room陳列經典包款歷史；三樓以Neverfull包為靈感打造「健身房」藝術裝置；地下室則是Noé主題酒吧，周末夜化身時尚社交據點。

不同於傳統飯店，此空間集展覽、精品店、咖啡廳與酒吧於一體，免費開放參觀（需線上預約），將130年的老花傳奇轉化為可體驗、可打卡的時尚新地標，不僅重現LV旅行精神，更透過互動裝置、限定美食與紀念商品，讓參訪者深度體驗品牌工藝。

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Neverfull健身房。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Neverfull健身房。圖／路易威登提供

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間。圖／路易威登提供

Alicia Vikander出席THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間開幕活動。圖／路易威登提供
Alicia Vikander出席THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間開幕活動。圖／路易威登提供

Romeo Beckham出席THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間開幕活動。圖／路易威登提供
Romeo Beckham出席THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間開幕活動。圖／路易威登提供

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Noé主題酒吧。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Noé主題酒吧。圖／路易威登提供

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間房間一隅。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間房間一隅。圖／路易威登提供

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Café Alma咖啡廳。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間Café Alma咖啡廳。圖／路易威登提供

THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間櫃檯。圖／路易威登提供
THE LOUIS VUITTON HOTEL沉浸式快閃體驗空間櫃檯。圖／路易威登提供

法國 倫敦 LV

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