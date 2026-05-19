新光三越制服新亮相！攜手Peter Wu操刀解放裙裝與領帶 變身俐落時髦

隨著時代的推進，新世代加入職場，企業形象氛圍也要展現與時俱進。新光三越企業制服闊別16年換新裝，首度攜手旅法台灣設計師Peter Wu操刀，以時尚設計、員工友善多元與永續連結三大主張，為新光三越打造企業制服3.0版。除了版型清爽時髦俐落，同時也解放百貨女性職員裙裝、領結、絲襪與包鞋的刻板印象，也為男性職員解開了領帶的束縛。曾經穿過新光三越第一代制服的新光三越時尚總監郭思婷形容「這次新制服超時髦，現在如果要我穿這套制服上班我也OK啊！」。

1991年新光三越台北南西店開幕，即將邁入36年，目前企業制服演變到第三代，將於6月起嶄新亮相。這次也是Peter Wu吳昕威首度跨界設計零售業制服，歷時一年完成新光三越各類職務全系列13套制服設計。設計過程，Peter Wu考量到功能性與識別性，需要回應穿著者的日常實際需求，如何呈現優雅大器，不要顧過於嚴肅拘謹、可以更Chill一點的企業制服，趁多年輕世代的活潑朝氣，是Peter Wu這次設計主要的考量點。

Peter Wu以擅長的低調優雅中性風格切入，使用不同層次的藍色與線條搭配，代表企業識別的「新光三越紅」則低調融入襯衫衣襟細節，整體呈現出更清爽俐落的時髦感，並貼心為女性顧服設計紅色斜背皮革包款，不僅實用，也是整體造型的一大亮點。制服設計過程中，邀請全台150名員工試穿體驗，滿意度超過8成。郭思婷認為，這次推出的企業新制服，設計經典實穿且包容性強，是Smart Casual的漂亮呈現。

換上新制服的員工心聲究竟如何？他們有著以下的正面回饋：「設計好看，會讓人更願意穿上制服」、「因工作需要常常活動，新制服的材質比較舒服也更好活動」、「可以選擇穿裙裝、褲裝或是可以穿小白鞋上班真的太好了」、「取消領帶設計工作起來更舒適」。

營業管理人員新制服。圖／新光三越提供

針對第一線顧服職員設計出清爽的藍白條紋風格制服。圖／新光三越提供

新光三越企業制服闊別16年換新裝，6月起全台煥新登場。圖／新光三越提供

思考第一線人員需久站走動，採取透氣舒適材質，員工可自行選擇皮鞋白鞋搭配。圖／新光三越提供

新光三越企業制服3.0版本，以時尚專業設計、員工友善多元、永續在地聯結三大主張，更新企業形象與永續實踐。圖／新光三越提供

新光三越顧客服務人員新舊制服對照組。圖／新光三越提供

營業管理人員新制服。圖／新光三越提供

針對第一線顧服職員設計出清爽的藍白條紋風格制服，並為女性顧服設計紅色斜背包款。

企業識別核心「新光三越紅」，低調融入衣襟中優雅的呈現。圖／新光三越提供