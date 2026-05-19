華航TTE全航線限時81折起 最低4,000元起

2026 台北國際旅展（TTE）將於5月22日至5月25日盛大登場，華航（2610）以全新沉浸式展區震撼亮相！華航全航線限時81折起精選航線未稅價最低4,000元起。

本次展場結合5米高巨幅電視牆與AI虛擬實境動畫科技，帶領旅客瞬間穿越世界風景，彷彿置身旅遊勝地：羚羊峽谷、舊金山、維也納、布拉格等，體驗熊本、釜山一日遊，再漫遊峇厘島、布里斯本等度假天堂，感受世界近在眼前的悸動。

民眾只要於現場購票，即可體驗模擬登機互動，穿越雲端航點任意門，沉浸式探索夢想旅程。

此外，現場購票還可參加抽獎活動，除有機會獲得國內外機票外，更有超人氣角色限定好禮，為您的旅程揭開精彩序幕。

華航旅展優惠火力全開，線上旅展自5月14日起搶先開跑，實體旅展則將於5月22日盛大登場。精選國人最愛的日韓及亞洲熱門航線，包括桃園－首爾（仁川）未稅價TWD 5,880元起、桃園－琉球（沖繩）未稅價TWD 6,216元起；夏日度假首選則有桃園－新加坡未稅價TWD 5,040元起、桃園－曼谷未稅價TWD 4,620元起，以及桃園－香港未稅價TWD 4,000元起。

長程航線同樣精彩，美西熱門航點未稅價不到兩萬元即可輕鬆啟程，包含桃園－西雅圖未稅價TWD 15,054元起、桃園－舊金山未稅價TWD 15,600元起。無論是美食巡禮、城市探索，還是放鬆度假，華航陪伴旅客即刻啟程，收藏每一段心動旅程。

華航彩繪機帶來的超高人氣，實體旅展期間也特別推出「限定相框拍照體驗」。

只要加入華航官方 LINE 好友，即可於現場參與限定拍照活動，與可愛小夥伴們一同入鏡，留下專屬於本次旅展的精彩回憶。

完成拍照並於社群平台打卡分享後，還可獲得限定好禮，免抽獎即可直接帶回家，讓旅展回憶更加充滿驚喜與收藏價值。

歡迎民眾蒞臨 B627 攤位，體驗結合 AI 視覺科技與旅遊景點的沉浸式展區。從世界各大航點的精彩呈現，到現場限定的互動活動；讓不同年齡層的旅客，都能感受旅行的無限想像，體驗即刻出發的悸動。下一個旅程，就跟著華航一起想飛就飛，任意探索全世界！