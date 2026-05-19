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麥當勞要漲價了！超值全餐漲5元、玉米湯漲3元 塑膠袋加價購也變貴
民眾荷包又要縮水啦！連鎖速食龍頭麥當勞宣布調整價格，將於5月27日凌晨起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3~5元，主餐單點價格則維持不變，整體平均調幅1.3%；此外同時，廣受好評的「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，以及經典的「雙層麥香魚」正式回歸長期供應菜單，讓粉絲相當期待。
台灣麥當勞表示，此次調整係考量整體營運策略，雖然調漲部分售價，但持續提供多元且超值的餐點選擇，包括備受喜愛的「1+1星級點$50/$69 」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡，以及麥當勞APP麥粉週週樂(每週優惠券)等，滿足不同消費需求。
同時，麥當勞回應顧客期待，三款人氣漢堡也正式進駐長期供應菜單；「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，選用香煎厚實四盎司安格斯牛肉，再搭配美國紐奧良特有「肯瓊」風味醬，交織出肉汁與醬汁的絕妙滋味，是顧客敲碗入列長期菜單的人氣產品；「雙層麥香魚」採用源自純淨海域的100%真鱈魚製成的兩塊酥炸魚排，再搭配獨特酸甜塔塔醬，口感豐富。
除了超值全餐套餐價格調升5元、早餐套餐套餐價格調升3元以外，麥當勞分享盒調升5元、玉米湯(小/大)、檸檬風味紅茶(中)、經典卡布奇諾(熱)皆調升3元，此外，塑膠袋加購價調升1元、麥克鷄塊沾醬加購價調升2元。
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