快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞要漲價了！超值全餐漲5元、玉米湯漲3元 塑膠袋加價購也變貴

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
台灣麥當勞宣布將於5月27日凌晨起調整部分產品價格。圖/麥當勞提供
台灣麥當勞宣布將於5月27日凌晨起調整部分產品價格。圖/麥當勞提供

民眾荷包又要縮水啦！連鎖速食龍頭麥當勞宣布調整價格，將於5月27日凌晨起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3~5元，主餐單點價格則維持不變，整體平均調幅1.3%；此外同時，廣受好評的「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，以及經典的「雙層麥香魚」正式回歸長期供應菜單，讓粉絲相當期待。

台灣麥當勞表示，此次調整係考量整體營運策略，雖然調漲部分售價，但持續提供多元且超值的餐點選擇，包括備受喜愛的「1+1星級點$50/$69 」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡，以及麥當勞APP麥粉週週樂(每週優惠券)等，滿足不同消費需求。

同時，麥當勞回應顧客期待，三款人氣漢堡也正式進駐長期供應菜單；「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，選用香煎厚實四盎司安格斯牛肉，再搭配美國紐奧良特有「肯瓊」風味醬，交織出肉汁與醬汁的絕妙滋味，是顧客敲碗入列長期菜單的人氣產品；「雙層麥香魚」採用源自純淨海域的100%真鱈魚製成的兩塊酥炸魚排，再搭配獨特酸甜塔塔醬，口感豐富。

除了超值全餐套餐價格調升5元、早餐套餐套餐價格調升3元以外，麥當勞分享盒調升5元、玉米湯(小/大)、檸檬風味紅茶(中)、經典卡布奇諾(熱)皆調升3元，此外，塑膠袋加購價調升1元、麥克鷄塊沾醬加購價調升2元。

2026年台灣麥當勞價格調整表。圖/麥當勞提供
2026年台灣麥當勞價格調整表。圖/麥當勞提供

麥當勞 漲價

延伸閱讀

速食店薯餅全丟！她心疼喊浪費 網曝「不留的原因」：每個規定都有故事

鵝肉粽必嘗！萊爾富「端午安康」粽子預購開跑 指定商品任選2件95折

外食吃不消！一家三口噴1500元成常態 網掀共鳴：每餐都要斤斤計較

菜色差很多？白宮隨行記者關車內啃麥當勞 川普吃好料卻被爆「不合口味」

相關新聞

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

速食龍頭麥當勞再度調整價格。台灣麥當勞19日宣布，將自5月27日凌晨零時起調整部分產品售價，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒及部分點心、飲料價格調升3至5元，其中超值全餐調漲5元、早餐套餐調漲3元；不過，主餐單點價格維持不變。整體平均調幅1.3%。

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？專業網友曝背後商業目的

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度來台快閃，今天(19日)上午開賣，依舊吸引數百瘋狂粉絲到場排隊，有人漏夜排隊超過12小時、其中也有不少「代排部隊」。然而針對品牌每隔一陣子就來台快閃卻遲遲不展店，有網友就在社群提問「這用意為何？這樣真的賺得到錢？」，結果釣出專業人士回覆，這背後其實是藏有「高明的商務考量」。

波的多「肉骨茶」洋芋片出包！大馬人吐槽3缺失 官方回應救火

華元食品波的多近日推出「肉骨茶口味」洋芋片，不過新包裝卻意外引發文化爭議。一名來自馬來西亞的女網友在Threads發文指出，包裝設計混用了多種不恰當元素，讓她看了忍不住直呼「我要捍衛肉骨茶的正義！」

IP聯名熱潮升溫！「超級瑪利歐」攻早餐、「雪碧」嗨翻台中市集

品牌跨界聯名不斷推陳出新，國際食品品牌雀巢攜手動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》推出早餐脆片限量聯名包裝，而氣泡飲品牌 雪碧則進駐台中熱門打卡據點舉辦期間限定活動，從餐桌到實體場域全面搶攻暑假消費商機、「體驗＋IP」雙軌並進。

台南國華街60年員林肉圓提前熄燈　店家親曝：不會再重新營業了

位於台南國華街、已有超過60年歷史的「員林肉圓」，日前正式透過社群平台宣布，預計營業至5月底，但店家最新再度發文透露，「經過這兩天將剩餘原物料統計後，應該本週日（5月24日）就是最後營業日」，並喊話喜愛老味道的顧客，「請把握時間趕快來品嚐。」

想入住？不可能！LV在倫敦開設快閃「飯店」不給住！歐陸影后名流站台

為慶祝經典Monogram老花誕生130周年，法國精品路易威登（Louis Vuitton）自即日起至至6月21日止，於倫敦精華區梅菲爾（Mayfair）打造名為「路易威登飯店」（THE LOUIS VUITTON HOTEL）的沉浸式快閃體驗空間。日前舉辦開幕晚宴，品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、時髦星二代羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）等國際名人齊聚都到場慶祝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。